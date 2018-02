Donald Trump etter skoleskytingen: – Vår førsteprioritet er å gjøre elevene våre og skolene trygge

Publisert: 15.02.18 17:26 Oppdatert: 15.02.18 18:06

UTENRIKS 2018-02-15T16:26:24Z

Donald Trump oppfordrer USA til å stå sammen som en familie etter skoleskytingen i Florida.

17 personer ble drept onsdag da 19 år gamle Nikolas Cruz med et halvautomatisk gevær fyrte løs mot elever ved skolen han tidligere gikk på.

Hendelsen skjedde ved Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland i Florida.

USA president Donald Trump kommenterer skyteepisoden på en pressekonferanse torsdag.

– Til alle foreldrene som lider forferdelig. Vi er her for å lette på deres smerte. Vi samles som en amerikansk familie, sier han.

– Førsteprioritet

Trump sier han vil prioritere sikkerhet på amerikanske skoler høyt.

– Vi jobber for å sikre skolene og takle problemene med mental helse. Det er vår førsteprioritet å gjøre det trygt for elevene og skolene våre, sier han.

Florida-guvernøren Rick Scott sa på en pressekonferanse torsdag at han ønsker å gjøre det vanskeligere for mentalt syke personer å skaffe seg våpen.

– Vi må sikre oss at folk med mentale forstyrrelser ikke får røre et våpen, sa han.

Skal ha vært våpengal

Elever og lærere ved skolen sier Cruz, som er siktet for drap på 17 personer, hadde få venner.

– Han var våpengal. Han var på en måte en utstøtt person, som ikke hadde mange venner, sa en elev ved Marjory Stoneman Douglas High School til Reuters etter hendelsen.

En lærer ved skolen skal ha identifisert Cruz som en potensiell trussel.

–Vi hadde et problem i fjor da han truet andre elever, sier læreren, som legger til at ledelsen hadde sendt et brev til alle lærerne for å advare om Cruz, skal læreren ha sagt.

Utløste brannalarmen

Sheriff Steve Israel i Broward fylke opplyste på en pressekonferanse torsdag at de skal avhøre samtlige elever og lærere ved skolen.

Cruz skal ha utløst brannalarmen i forkant av skytingen

– Han utløste brannalarmen sånn at barna kom strømmende ut av klasserommene og ut i gangen. Og der startet blodbadet, sier Florida-senator Bill Nelson, som har blitt briefet av FBI.