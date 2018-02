GJEMTE SEG UNDER PULT: F.v. Rebecca Bogart (17) og venninnen Amanda Straus (17) forteller om skoleskytingen. I midten står moren til Rebecca, Elise Bogart. FOTO: KLAUDIA LECH, VG

Klassekameratene til Rebecca (17) ble skutt: – De blødde og skrek

Publisert: 15.02.18 08:47

PARKLAND (VG) Rebecca Bogart (17) gjemte seg under lærerens pult mens kuler fløy i luften over henne. – Jeg måtte tråkke over medelever som blødde, forteller hun.

VG møter henne sammen med moren og en venninne utenfor den videregående skolen, som onsdag kveld norsk tid ble rammet av den dødeligste skoleskytingen i USA siden Sandy Hook-massakren i 2012.

Minst 17 barn og voksne ble drept, og fortsatt ligger fem personer på sykehus med livstruende skader.

Rebecca forteller at hun hadde forelesning da hun plutselig hørte fire-fem kjempehøye smell. Hun beskriver en forvirrende og kaotisk situasjon hvor noen ble livredde, mens andre trodde det var en spøk.

– Ingen skjønte hva det var, men vi holdt oss rolige, og begynte å gjemme oss, sier hun.

Først da skuddene kom gjennom vinduene i klasserommet forsto de alvoret. Da ble hun stiv av skrekk.

– Glasset knuste overalt. Deretter så jeg at fire-fem i klassen min blødde veldig ille. De skrek, og vi ba de om å være rolige, forteller hun.

– Jeg er helt traumatisert etter å ha tråkket over medelever som lå på gulvet og blødde. Jeg har aldri sett noe lignende før. Flere av dem kan ha vært døde.

Hun forteller at hun aldri så gjerningsmannen, som politiet har identifisert som den tidligere eleven Nikolas Cruz (19) . Han ble pågrepet etter et kort fluktforsøk, og politiets etterforskere jobber nå på spreng for å finne motivet for skytingen.

Natt til fredag norsk tid har et hundretalls pressefolk samlet seg utenfor skolen, som ligger i en av Miamis finere forsteder med mange store villaområder. Fremdeles er det en rekke politibiler på stedet.

Bogart forteller at det hele varte i omtrent 20 minutter, før politiet kom inn i klasserommet og spurte om hvem som var skadet. Deretter ble resten av klassen eskortert i rekker ut av bygget.

– Moren min tekstet meg, alle visste hva som hadde skjedd, men hadde ikke med meg telefonen da jeg gjemte meg, så jeg svarte henne ikke.

– Jeg har hørt om andre skytinger og så skjedde det her, du forventer aldri at det skal skje hjemme. Det var så skummelt. Det er helt sykt å tenke på, forteller hun.

Moren Elise Bogart var på vei hjem fra jobb da hun så politibiler og beredskapstropper. Hun forteller at hun fikk en veldig dårlig følelse, og at hun derfor dro hjem og ringte venninnen, som også har en datter på skolen.

– Hun sa datteren hadde tekstet henne og sagt det var en aktiv skytter på skolen. Jeg prøvde å ringe datteren min men fikk ikke svar.

– Jeg fikk ikke puste, jeg skalv og hyperventilerte. Det er det verste en mor kan oppleve, forteller moren gråtkvalt.

Hun sier at hun ikke kan begripe at noe slikt kunne skje.

– Dette er et veldig bra område. Barna her kjører pene biler til skolen, det er en A-nivå skole med veldig gode lærere. Det er uvirkelig. Jeg tenker på alle de som har gått bort, forteller Bogart.

Tidligere på dagen hadde skolen hatt en brannøvelse. Rebeccas venninne Amanda Straus (17) var på den andre siden av skolebygget da skuddene falt. Hun trodde det bare var nok en øvelse.

– Kjæresten min ringte meg og var hysterisk. Jeg ba ham roe seg, og sa det bare var en brannalarm. Da sa han at det er en pågående skyting og at han gjemte seg på et kontor. Jeg trodde han ikke fordi jeg vet de har planlagt å ha «pågående-skyter»-øvelser, sier hun.