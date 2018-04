SLAVEDRONNINGEN: Sist opprørsleder Mary Leticia Thomas fra Jomfruøyer var i Danmark, satt hun i kvinnefengsel. Nå ser hun majestetisk utover landet som holdt henne og hennes folk som slaver. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix

Danmarks første statue av en mørkhudet kvinne

Publisert: 04.04.18 21:59

UTENRIKS 2018-04-04T19:59:07Z

Mary Leticia Thomas fra Jomfruøyer ledet slaveopprøret mot danskene i 1878. Nå har hun fått en ruvende statue i København.

Minnesmerket har fått navnet «Jeg er dronning Mary», er 7 meter høyt, og ble avduket utenfor Det Vestindiske Pakhus i København 31. mars.

Den viser Mary Leticia Thomas, slavekvinnen som ledet opprøret mot de danske kolonistene i St. Croix på Jomfruøyer i det Karibiske hav for 140 år siden.

Minnesmerket av den danske kolonitiden er den første som er reist. Den er både en påminnelse om slaveriet og er en hyllest til de som gjorde opprør mot den.

Første skulptur av mørkhudet kvinne

Skulpturen kommer i anledning hundreårsdagen for danskenes salg av Jomfruøyene til amerikanerne.

– Det kreves en statue som dette for at forglemmelse skal bli vanskeligere. Det kreves et minnesmerke som dette for å kjempe mot stillheten, forsømmelsen, undertrykkelsen og hatet, sier Henrik Holm, senior kurator ved Statens museum for kunst i København i en pressemelding.

Den danske avisen BT melder at det er første gang i Danmark at en mørkhudet kvinne har fått en offentlig statue.

Skal minne fortiden

Det er den danske kunstneren Jeanette Ehlers og kunstner La Vaughn Belle fra Jomfruøyer, som har skapt den majestetiske slavedronningen.

– Aldri før har et skulptur som denne blitt reist på dansk jord. Nå har Danmark fått en skulptur som adresserer fortiden. Men det er også et kunstverk for fremtiden, sier Tim Whyte, generalsekretær ved ActionAid i Danmark.

Kunstprosjektet er ikke bestilt av noen dansk institusjon, men er skapt på kunstnernes eget initiativ.

«Jeg er dronning Mary» er laget i overflatebehandlet flamingo, men ambisjonen er å samle inn penger til en bronseavstøpning av verket.

Dansk-norske skip transporterte omlag 85 000 afrikanske slaver over Atlanteren mellom 1600–1800-tallet. Norge var underlagt Danmark, og nordmenn var del av alle ledd i denne slavehandelen og koloniseringen.

Brente ned plantasjer

Skuplturen av Mary Thomas er en hybrid av de to kunstnernes kropper ved bruk av 3D-skanner teknologi.

Mary Thomas ledet «Fireburn»-opprøret mot danskene på Jomfruøyner i 1878. Hun var svært populær og ble ansett som en dronning i det som ble det største arbeideropprøret mot de danske kolonistene.

Skulpturen viser dronningen sittende på en stol med en fakkel i den ene hånden og et spanskrør i den andre. Disse symboliserer de ulike motstandsstrategiene opprørene brukte.

Opprøret kom nærmere 30 år etter at slaveriet ble formelt avskaffet i de danske koloniene i det Karibiske hav. Slaveriet fortsatte i tiårene etter og opprørene krevde bedre arbeids- boforhold.

De satte fyr på det meste av byen Frederiksted så vel som sukkeplantasjene i St. Croix.

Det store kvinneopprøret

Mary Thomas var ikke den eneste kvinnen i det massive opprøret mot kolonistene. Tre andre kvinner, Axeline Elizabeth Salomon, Matilde McBean og Susanna ‘Bottom Belly’ Abrahamsson var med og ledet opprøret.

De ble domt til fengsel på livstid og sendt til kvinnefengsel i Danmark. Fengselsstraffene ble senere annullert og kvinnene ble sendt hjem igjen. På Jomfruøyer fikk de betegnelsen dronninger av Fireburn.

– «Jeg er dronning Mary» forteller den skjulte og ekstremt viktige historien om hvordan slavene og de koloniserte gjorde motstand mot danske kolonister, sier Whyte.

– Selv i dag er det flere menneskerettighetsforkjempere som Dronning Mary, som tar enorm risiko for å skape endring til fordel for mennesker som lever i fattigdom og undertrykking over hele verden, sier Whyte.

