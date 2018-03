MØTE: Her, i det russiske utenriksdepartementet, sitter flere ambassadører samlet til møte om reaksjonene på Skripal-saken. Foto: YURI KADOBNOV / AFP

Russland kaller vestlige ambassadører inn på teppet

Publisert: 30.03.18 14:10 Oppdatert: 30.03.18 14:51

Det russiske utenriksdepartementet har fredag samlet sammen ambassadører fra ni vestlige land for å informere om Russlands «gjengjeldene tiltak» etter Skripal-saken.

Russland har tidligere advart om at de vil svare på masse-utvisningen av diplomater fra 26 vestlige land, ved å utvise samme antall diplomater .

– Våre gjengjeldende tiltak vil være gjensidige, og mer, gjentok den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov torsdag, skriver The Financial Times.

Norge har utvist én diplomat, og vil dermed få utvist én i retur, men torsdag hadde ikke Utenriksdepartementet ikke hørt noe fra russiske myndigheter.

Fredag har det Russiske utenriksdepartementet kalt inn ambassadørene fra 9 EU land, som Russland mener har tatt fiendtlige steg i Skripal-saken.

Ifølge Reuters opplyser det russiske utenriksdepartementet at de har kalt inn «representanter for en gruppe land som har tatt uvennlige steg mot Russland i solidaritet med Storbritannia», etter Skripal-saken.

Fakta Masseutvisning av russiske diplomater USA: 60 – inkludert 12 fra Russlands FN-delegasjon i New York

Storbritannia: 23

Ukraina: 13

Frankrike: 4

Polen: 4

Tyskland: 4

Canada: 4

Litauen: 3

Tsjekkia: 3

Italia: 2

Nederland: 2

Danmark: 2

Albania: 2

Spania: 2

Australia: 2

Kroatia: 1

Romania: 1

Latvia: 1

Estland: 1

Finland: 1

Sverige: 1

Norge: 1

Ungarn: 1 Kilder: NTB: Ritzau, Reuters, Utenriksdepartementet

– Utsendingene vil bli overlevert protesterende notater, og fortalt om den russiske sidens gjengjeldende tiltak, skriver Russlands utenriksdepartement i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået.

Britene må kutte antall diplomater

Ambassadørene fra Tyskland, Frankrike, Italia, Polen, Nederland, Kroatia, Belgia, Ukraina, Sverige, Australia og Tsjekkia ble observert på vei inn i det russiske utenriksdepartementet fredag, ifølge Reuters.

Det har ikke manglet på reaksjoner etter nervegift-angrepet på Sergej Skripal og hans datter i Storbritannia. 26 land, deriblant Norge, har utvist over 140 russiske diplomater til sammen.

Nato-leder Jens Stoltenberg sier angrepet føyer seg inn i rekken av stadig flere eksempler på «russisk aggresjon og uforutsigbarhet», men Russland har hele tiden nektet for at de står bak forgiftningen.

– Dette er en tilsiktet provokasjon, et forsøk på å legge press på Russland, sa Valentina Mavienko, talsperson for overhuset i det russiske parlamentet, til det russiske nyhetsbyrået RIA onsdag.

Den britiske ambassadøren til Russland, Laurie Bristow, ble også kalt til utenriksdepartementet. Der fikk han overlevert et notat, med beskjeden om at britene har én måned på å redusere sin diplomatiske tilstedeværelse i Russland, slik at den er på samme nivå med Russlands tilstedeværelse i Storbritannia, ifølge AFP.

