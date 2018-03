FERDIG: Etterforskningen av drapet på Kevin Hjalmarsson ble opptatt i mai i fjor. Nå er den klar. Foto: Privat

Sjefanklager om «Kevin-saken»: – Tvilsomt at det har skjedd noe kriminelt

Publisert: 27.03.18 11:43 Oppdatert: 27.03.18 12:46

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-27T09:43:44Z

Politiet tviler på at Kevin døde som følge av noe kriminelt, skriver Aftonbladet. Brødrene som ble beskyldt for å ha drept fireåringen, er nå renvasket.

Det var i mai i fjor at svensk påtalemyndighet besluttet å gjenoppta etterforskningen av det som ble regnet som et drap på fire år gamle Kevin Hjalmarsson, som ble funnet død i Arvika i Sverige 16. august 1998.

I dag presenteres resultatene av etterforskningen på en pressekonferanse i Karlstad, men allerede nå sier sjefanklager Niclas Wargren at det mest sannsynlig ikke har skjedd noe kriminelt.

– Informasjonen som kom frem i avhørene for 20 år siden er utydelige, motsigende og inkonsekvente. Måten informasjonen har kommet frem på er sådan at det kan stilles spørsmål ved om det egentlig er opplevd, sier han.

– Jeg vurderer at det ikke finnes noen forutsetninger å komme videre når det med hensyn til alle omstendigheter er tvilsomt at det overhodet har skjedd noe kriminelt, sier Wargren til Aftonbladet .

– Kunne ikke blitt en bedre bursdag

Robin og Christian møtte SVT rett etter møtet med politiet, hvor de forteller hva de har fått beskjed om av politiet. Det var SVT og journalist Dan Josefsson, som laget dokumentaren «Saken Kevin», som igjen førte til at politiet gjenopptok etterforskningen.

– Både jeg og min bror har blitt sjekket ut av saken, sier Christian Karlsson til SVT .

Christian, som har bursdag i dag, forteller til kanalen at dette er det beste bursdagsgaven han kunne få.

– Jeg har ikke rukket å fordøye det ennå, så jeg kan bare beskrive det som ren lykke. Det kunne ikke blitt en bedre bursdag, sier Christian til SVT.

Far til de to, Weine Dahlén, har også uttalt seg til SVT.

– Det er helt utrolig. Endelig er alt rett, sier han.

Gjenopptatt etter dokumentar

Det ble ikke reist sak mot de to brødrene, da fem og sju år, ettersom de var langt under den kriminelle lavalder da Kevin ble funnet død 16. august 1998 i Dottevik i Arvika.

I mai 2017 ble saken gjenopptatt etter at nye opplysninger om saken kom fram, blant annet i en dokumentar fra SVT.

Det ble i sin tid hevdet at brødrene erkjente å ha drept Kevin. Brødrenes advokat sier imidlertid at han er overbevist om at noen slik tilståelse egentlig ikke finnes.

I påtalemyndighetens utredning vektlegges fraværet av tekniske spor, såvel som direkte vitneutsagn, ifølge Expressen .