SØTEALARM: Vombaten Apari er et sjelden syn. Her er han fotografert onsdag. Foto: ROLF VENNENBERND / AFP PHOTO / DPA /

Etter 40 år med forsøk, ble vombat-babyen Apari født

Publisert: 05.04.18 02:17

Lille Apari er den første vombat-babyen som er født i Duisburg-dyreparken i Tyskland.

Apari var som pungdyr flest blind og på størrelsen med en pastill da han ble født i mars.

Aparis mor ble ifølge Metro funnet i pungen på sin døde mor på gaten i Australia og oppdratt av dyrepassere før hun ble fraktet til Tyskland .

Der har dyrepasserne gjennom 40 år forsøkt å avle fram en vombat uten å lykkes, og de ble derfor svært gledelig overrasket da Apari kom til verden. Det er ifølge Spiegel ekstremt sjelden at vombater reproduserer seg i fangenskap, og det vites fremdeles lite om paringsritualet deres.











1 av 4 Martin Meissner / TT / NTB Scanpix

For noen dager siden ble babyen presentert for pressen, siden han har overlevd den første kritiske fasen. Men fremtiden er fremdeles ikke helt sikker: For tiden holder Apari på å gå over fra melk til fast føde, en fase der mange unge dyr dør.

Aparis pappa Milton døde i desember i en alder av 22 år, en svært høy alder for en nakensnutevombat. Babyen ble i hans ære oppkalt etter den australske urbefolkningens ord for far, «apari».

Ifølge Store norske leksikon er vombaten et «gnagerlignende pungdyr, som ved første øyekast kan minne om en liten bjørn, eller mest om et murmeldyr. De har tung kroppsbygning, små øyne og et kraftig og flatt hode med gnagerlignende tenner og korte, avrundede ører.»

Apari er altså en nakensutevombat, Vombat ursinus, som også kalles vanlig vombat eller tasmansk vombat.

Dyret forkommer naturlig kun i Australia. Den har gråbrun pels på ryggen og hvit på buken, og kan bli opptil 115 centimeter lang og rundt 35 centimeter høy og veie mellom 22 og 39 kilo.

