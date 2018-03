INTERVJU: Det kjente nyhetsprogrammet «60 Minutes» på CBS sender natt til mandag et intervju med Stormy Daniels gjort av Anderson Cooper. Foto: AP

Stormy Daniels før Trump-intervju: Pornojobbingen hjalp meg å takle oppmerksomheten

Publisert: 25.03.18 23:29

UTENRIKS 2018-03-25

WASHINGTON, D.C. (VG) Etter at hun sto frem og hevdet å ha hatt et seksuelt forhold til president Donald Trump har det stormet rundt Stormy Daniels. Hun mener bakgrunnen fra pornobransjen har vært til hjelp.

Natt til mandag norsk tid sendes «60 Minutes»’ mye omtalte intervju med pornostjernen Stormy Daniels om hennes påståtte forhold til president Donald Trump , og betalingen hun skal ha fått for ikke å snakke om forholdet.

Med det vil oppmerksomheten hun har fått de siste månedene nå en foreløpig topp. I et intervju med Washington Post forteller hun at å ha jobbet som pornoskuespiller har hjulpet henne å takle alt oppstyret.

– Etter å ha jobbet i voksenindustrien har jeg blitt tykkhudet, og jeg har kanskje fått en litt mørk sans for humor, sier hun, men legger til at det egentlig ikke er noe som fullt ut kan forberede noen på alt som nå skjer rundt henne.

Hun forteller at hun har fått både hatmeldinger og oppmuntring i sosiale medier.

– Jeg gjorde ikke dette for å få noen form for godkjenning fra noen. Jeg ønsket rett og slett bare å fortelle min personlige sannhet og å forsvare meg selv.

Intervju i 2011

Hennes advokat Michael Avenatti har de siste par ukene gjort en rekke intervjuer, og hintet gjentatte ganger om at flere detaljer og bevis om det påståtte forholdet mellom presidenten og pornostjernen snart vil komme ut.

Ifølge Dainels, som egentlig heter Stephanie Clifford, startet hennes forhold til presidenten i 2006 og ble avsluttet året etterpå. Altså mens Trump var sammen med sin kone Melania, som han fikk en sønn sammen med i nettopp 2006. Presidenten har nektet plent for at han har hatt et forhold til voksenfilmstjernen.

Stormy Daniels fortalte første gang om forholdet i et intervju med tabloidbladet In Touch i 2011, lenge før Trump ble presidentkandidat. Det intervjuet ble aldri publisert den gang, men i 2016, noen måneder før Trump ble valgt til USAs president, henvendte Daniels seg igjen til medier for å snakke om det påståtte forholdet.

Det ble aldri gjort noe intervju den gang. I stedet inngikk hun en avtale med Trumps advokat Michael Cohen der han betale henne 130.000 dollar mot at hun ikke snakket offentlig om saken.

Etter at dette ble kjent publiserte In Touch intervjuet fra 2011.

VG møtte Daniels

Cohen har innrømmet å ha betalt Daniels, men har ikke sagt hva han betalte henne for. Han har også hevdet at han betalte fra egen lomme. Enkelte kritikere, som har sagt de tror han betalte henne for å holde kjeft om den påståtte affæren med Trump, mener dette må sees på som et ulovlig bidrag til Trump-kampanjen, fordi det kan ha påvirket utfallet av valget. Cohen sier det er en grunnløs påstand.

Daniels har saksøkt Trump og hevder at avtalen om at hun ikke skulle snakke må sees på som ugyldig fordi Trump aldri skal ha signert dokumentet. På motsatt side har Cohen sagt at han vil kreve Daniels for 20 millioner dollar ettersom hun ifølge ham gjentatte ganger har brutt den.

I februar møtte VG pornostjernen i forbindelse med at hun var innleid som stripper på en strippeklubb i Florida. Da var hun forsiktig med å si så mye om Donald Trump, men fortalte at han behandlet henne respektfullt.

