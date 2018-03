37 bekreftet døde og 69 er savnet etter kjøpesenterbrann i Russland: – Dørene til kinosaler stengt

Publisert: 25.03.18 22:22 Oppdatert: 25.03.18 23:39

37 mennesker er funnet omkommet og 69 er fortsatt savnet etter brannen i et kjøpesenter i gruvebyen Kemerovo i Sibir. Av de 69 savnede er hele 40 barn.

I tillegg er 43 mennesker skadet i brannen. Det er det russiske krisestaben som opplyser dette til russiske medier, blant annet Tass.

Det kommer imidlertid ulike tall fra ulike medier, og situasjonen er foreløpig uklar. Videobilder viser mennesker som hopper fra stor høyde – for å redde seg.

Ifølge en liste over døde som er lagt ut på nettsiden life.ru, er det et stort antall barn blant de 37 som er bekreftet døde.

Viseguvernør Vladimir Tsjernov opplyser til Tass at identifiseringen av ofrene starter mandag morgen. Han sier det har vært mange brudd på brannreglene.

– Det er, så vidt vi vet foreløpig, mange brudd ... inkludert nødutgangene. Spørsmålet er også hvorfor dørene til kinosalene tilsynelatende var stengt, sier viseguvernøren til Tass.

Komsomolskaja Pravda hevder at brannvarslingen ikke fungerte, og at de besøkende derfor fikk vite for sent om brannen til å rekke og komme seg ut.

1600 kvadratmeter av varehuset var i brann, men sent søndag kveld norsk tid skal brannen være slukket, ifølge RIA Novosti.

Brannen skal ha startet i en kinosal i kjøpesenteret og senere spredt seg, ifølge enkelte kilder. Andre kilder, som RT.com, melder at det hele skal ha startet på kjøpesenterets lekeavdeling, der et barn skal ha misbrukt en lighter.

– Alt skjedde så fort. Det var ikke mange i svømmebassenget, men vi fikk bare beskjed om å flykte ut fortest mulig. Vi rakk ikke engang å kle på oss, sier et øyenvitne ifølge nettsiden gazeta.ru.

– Vi løp ut på taket. En mann fikk panikk og sa at vi måtte hoppe, for taket ga snart etter. Jeg ba ham slutte med det. I 40 minutter ringte vi alle mulige instanser og ropte fra taket om at de måtte redde oss. Men ingen kom. Til slutt ble vi reddet av brannvesenet, sier Ljubov Vasenko til Komsomolskaja Pravda.

– Jeg leter etter mitt 11 år gamle barnebarn Vika, sier en mann til den samme avisen.

– Vi bor i en landsby utenfor Kemerovo. De var syv venninner, så vidt jeg vet. De var her sammen med læreren, forteller mannen gråtende.

Av 43 mennesker som ble brakt til sykehus, er 36 fortsatt innlagt, melder nyhetsbyrået RIA Novosti.

President Vladimir Putin har beordret kriseminister Vladimir Putsjkov til å fly til Sibir umiddelbart – for å koordinere redningsarbeidet. Det er satt i gang etterforskning av brannen.

Blant de døde er den 11 år gamle slektningen til Kemerovos kjente guvernør, Aman Tulejev, melder RIA Novosti. Tulejev er en av Russlands mest kjente regionale politikere. Guvernørkontoret bekrefter at Tatjana Aleksandrovna er blant ofrene.

På skole nummer syv i Kemerova er det opprettet krisehjelp til slektninger av dem som er rammet av brannen.

Etter det VG forstår, er det tre kinosaler i bygget. En av dem viste filmen om «Kaninen Peter» da brannen oppsto.

Kemerovo er den viktigste byen i området som russerne gjerne omtaler som Kuzbass – og som i det vesentlige er basert på kullindustri.

