ÅSTEDET: I det 145 rom store Villa San Marino foregikk de famøse bunga-bunga-festene til mangemilliardæren Berlusconi. Han har fått et politisk comeback i den pågående valgkampen. Foto: Harald Henden

Her holdt Berlusconi sine skandale-fester

Publisert: 03.03.18 18:44

ARCORE (VG) Bunga-bungafester i Berlusconis villa har satt den søvnige italienske småbyen Arcore på kartet. Her har 81-åringen heltestatus.

Tre iskremsjapper, en frisør, en bar, et rådhus og en rundkjøring uten en eneste bil. Det ville vært en overdrivelse å si at sentrum av den norditalienske byen Arcore pulserer. Men et steinkast herfra har Italias mest beryktede fester funnet sted, med mektige menn og eskortepiker i en skandaløs miks hjemme hos mangemilliardær, mediemogul og tidligere statsminister Silvio Berlusconi (81).

Villaen er ferskenfarget, omkranset av en høy og velpleid hekk, og huser også en enorm park på baksiden. Forbipasserende kan se over den grandiose porten til oppkjørselen, voktet av to militærpolitibiler, og kanskje skimte skikkelser i vinduet.

En ypperlig nabo å ha, mener de VG møter.

– Han er en flott mann. Jeg liker han, han har gode tanker og ideer. Jeg stemmer på han!, sier en middelaldrende kvinne som går treningstur like foran huset.

At den solbrune bestefar Berlusconi er dømt for å ha sneket unna millioner av skattepliktige euro og har vært sentrum for en heftig sexskandale, gjør han ikke mindre valgbar i hjembygdingenes øyne.

Fakta Silvio Berlusconi (81) * Tok jusseksamen i 1961 før han slo seg opp på eiendomsutvikling. Bygde opp landets største medieselskap, Mediaset og eide fotballklubben A.C. Milan fra 1986-2017. * Forbes rangerte ham i 2017 som verdens 199. rikeste mann, med en formue på vel 37 milliarder kroner. * Italias statsminister i tilsammen ni år, i periodene 1994– 1996, 2001– 2006 og 2008– 2011. * Stiftet i 1993 partiet Forza Italia, som i 2008/2009 ble nedlagt og gikk inn i alliansen Frihetens folk (PdL). I 2013 gjenopplivet Berlusconi Forza Italia som politisk parti. * Berlusconi har en rekke ganger vært i rettslig trøbbel, blant annet for å ha betalt for sex med en 17 år gammel jente, kalt Ruby, for skattesvik og for maktmisbruk i tiden som statsminister. ( Kilde: NTB, Forbes)

Lidenskapelig lederskikkelse

Arcores ordfører Rosalba Colombo (60) åpner så gjerne opp rådhusets dører for VG. Colombo representerer Demokratene, et rivaliserende parti til Berlusconis, men kan likevel snakke lenge om hvor mye Berlusconi betyr for Arcore.

– Dette er en vakker småby, praktisk lokalisert bare 20 minutter med tog fra Milano, med flere historiske bygninger. Det er mange grunner til å besøke Arcore, men det er helt jo åpenbart at det vi er berømt for, er Berlusconi!, sier hun ærlig og gestikulerer på italiensk vis.

«Silivio», som hun kaller han, er «utrolig», « en virkelig ledertype», «uendelig mektig» og «oppriktig hyggelig», mener hans politiske rival.

– Her i Italia stemmer ikke folk på partiet, men personen. Han har vist seg perfekt for oss italienere, som er et lidenskapelig folk. Han snakker med alle, sier hun til VG.

Selv har Colombo truffet Berlusconi ved flere anledninger, og vært hjemme hos han en aften i herskapshuset Villa San Marino.

– I et offisielt ærend, understreker hun, litt fnisen, med referanse til de såkalte bunga-bunga-festene som villaen er kjent for å være åsted for.

På topp av målingene

Like før jul arrangerte Sivilio Berlusconi en middag i den enorme Arcorevillaen, for å skaffe midler til Forza Italia. Rundt hans bord satt tjue menn som hver hadde betalt 100.000 kroner til valgkampen, og ikke minst, for å få være gjest en kveld hos Il Cavaliere, «ridderen».

Berlusconi eier, leder, og er Forza Italia. Partiet ville ikke vært noe uten han, og ingen kan konkurrere med han om lederplassen, fordi han har en unik evne til å sette tema på agendaen, sier Emiliana De Blasio, professor i politikk ved det anerkjente Luiss-universitetet i Roma, til VG.

– Det er ærlig talt ganske bekymringsfullt, fordi heller enn at politikerne snakker om hvordan dette landet skal bli bedre å bo i, diskuterer alle partier nå kun de to temaene som Berlusconi har lansert: Om de er for eller mot flat skatt og for eller mot immigrasjon, sier De Blasio til VG.

Mellom 6 og 8 prosent av Berlusconis velgere oppgir at de vil støtte uavhengig av hva slags politikk han fører, ifølge Guardian . Nå er Forza Italia-lederen frontfigur i en sentrum-høyrekoalisjon som meget mulig kan få makten etter valget den 4. mars.

Selv om den skattesnusk-dømte 81-åringen er utestengt fra å stille til valg frem til 2019, er Italia er kjent for å skifte ledere svært hyppig. I Arcore tror ikke tre eldre kvinner på en benk at de har sett mannen med de blendahvite tennene som statsminister siste gang.

- Har er jo veldig karismatisk da!, blunker de.