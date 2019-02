Amerikanske medier: Flere skadet i skyting på fabrikk i USA

Politiet har kontroll på en person etter at det ble meldt om pågående skyting på en fabrikk i byen Aurora i delstaten Illinois i USA.

Publisert: 15.02.19 21:18 Oppdatert: 15.02.19 22:52







Bilder fra stedet fredag kveld norsk tid viser fortsatt et stort politioppbud.

21.45 norsk tid meldte politiet i Aurora at det foregikk en pågående situasjon, og ba folk om å holde seg unna området. Noe senere opplyste politiet om at «skytteren ikke lenger utgjør en trussel for området» , mens lokale myndigheter meldte på Twitter at gjerningspersonen var anholdt.

Det er varslet en pressekonferanse.

– Flere skadet

Ifølge amerikanske medier skal både sivile og politifolk være skadet etter hendelsen. Ifølge CNN er flere personer sendt til sykehus i ambulanse.

En reporter fra lokalstasjonen WGN9 skriver på Twitter at det er kommet meldinger om at seks personer skal være skadet, og at fabrikken blir evakuert.

Disse opplysningene er ikke bekreftet av offisielle kilder.

FABRIKK: Skytingen fant sted på et fabrikkområde i byen Aurora. Foto: Bev Horne / TT NYHETSBYRÅN

– Så skytter

Byen Aurora er en forstad til storbyen Chicago, og er kjent som en industriby.

John Probst, som jobber ved Henry Pratt-fabrikken, forteller at han flyktet ut av bygningen, ifølge ABC 7 Chicago. Da skal han ha sett en mann med en pistol med lasersikte. Han skal ha gjenkjent mannen som en kollega.

En ansatt i bygningen der skytingen foregikk forteller til ABC News at hun er uskadet, men opprørt over hendelsen. En annen person som oppholder seg i nærheten forteller ifølge ABC News at søkte tilflukt i et skap.

STORT POLITIOPPBUD: Bilder fra stedet viser stor oppbud av både politi, ambulanser og brannvesen. Foto: Bev Horne / TT NYHETSBYRÅN

Som følge av skyteepisoden meldte skoledistriktet at de holder elevene inne, og flere skoler har gått i «lockdown».

