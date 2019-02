DØMT: Manafort er funnet skyldig i flere lovbrudd, og venter nå på straffeutmålingen. Her er han i november 2017 Foto: Andrew Harnik / TT NYHETSBYRÅN

Mueller anbefaler 24 år i fengsel for Manafort

Spesialetterforsker Robert Muellers kontor mener Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort bør få en fengselsstraff på mellom 19,5 og 24 år i fengsel.

Publisert: 16.02.19 03:22







Det kommer fram i rettspapirer fredag, melder The Guardian. Manafort (69) risikerer også over 50 millioner dollar i bøter ifølge papirene.

«Manafort oppførte seg i over et tiår som om han sto over loven, og berøvet millioner av dollar fra den føderale regjerningen og flere finansinstitusjoner.» står det i retssdokumentene fra Muellers kontor.

KOLLEGER: Valgkampsjef Manafort med daværende presidentkandidat Donald trump i juli 2016. Foto: Rick Wilking / REUTERS

«Dommen her bør reflektere lovbruddenes alvorlighetsgrad og virke avskrekkende på Manafort og andre.»

Han er dømt for å ha skjult over 16 millioner dollar i inntekt fra amerikasnke mundigheter, noe som gjorde at han unndro seks millioner i skatt. Han skjulte også titalls millioner dollar i utenlandske banker og sikret 25 millioner i lån gjennom bedrageri.

Ifølge spesialetterforskerens kontor gjorde han dette for å opprettholde en overdådig livsstil med flere hjem, luksustepper og en strutseskinn-jakke, etter at det ble slutt på de godt betalte oppdragene fra pro-russiske politikere i Ukraina.

Etter dommen i Virginia i august, innrømmet Manafort andre lovbrudd i en tilståelsesavtale for å unngå en ny rettssak i Washington, men tidligere i uken fastslo en dommer at Manafort løy til Mueller etter å ha signert avtalen, og dermed mister Manafort strafferebatten. Den dommen kommer i mars.

Manafort ble i august dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for å ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto.

Det er dommer T. S. Ellis som skal avgjøre hva den endelige straffen blir i den saken.

Trumps tidligere personlige advokat Michael Cohen inngikk en avtale med Mueller i sin sak og er dømt dømt til tre års fengsel.