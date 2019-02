SNAKKER UT: I et intervju forteller tidligere visedirektør i FBI, Andrew McCabe, at man på et tidspunkt diskuterte muligheten for å kvitte seg med Trump. Bildet er fra 2017. Foto: Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Eks-visesjef i FBI: Diskuterte muligheten for å fjerne Trump

Tidligere fungerende FBI-sjef Andrew McCabe forteller i et TV-intervju at han tok grep for å forsikre seg om at etterforskningen av presidenten ikke ble stoppet.

Publisert: 14.02.19 17:16 Oppdatert: 14.02.19 17:38







Det forteller McCabe i et eksklusivt intervju med programmet «60 Minutes». I intervjuet forteller han at det på et tidspunkt ble holdt hemmelige møter der man diskuterte muligheten for å få samlet et flertall av regjeringen for å få fjernet Donald Trump , skriver CBS News.

Dette ville de gjøre ved å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget, som sier at regjeringen kan gå til Kongressen og be dem avsette presidenten dersom regjeringen av en eller annen grunn mener presidenten ikke lenger er skikket til jobben.

les også Trump om James Comey: – En svak og løgnaktig slimball

Åtte hemmelige dager i mai

McCabe forteller i intervjuet at det var åtte dager i mai at diskusjonen gikk internt – helt unntatt fra offentlighetens lys. Diskusjonen skal ha startet etter at Trump sparket James Comey fra sjefsstillingen i FBI og frem til Robert Mueller ble utnevnt som spesialetterforsker åtte dager senere.

– Det var møter i Justisdepartementet hvor det ble diskutert om visepresidenten (Mike Pence) og et flertall av regjeringen kunne samles for å fjerne USAs president ved å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget, sier McCabe.

ØNSKET FJERNET: President Donald Trump. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

– Personer på høyeste nivå i det amerikanske rettssystemet forsøkte å finne ut hva man skulle gjøre med presidenten, forteller han.

Det var «60 Minutes»-journalisten Scott Pelley som intervjuet Mccabe, og deler av intervjuet ble vist på et morgenprogram på CBS torsdag. Intervjuet i sin helhet vil først bli vist førstkommende søndag.

Ifølge journalisten Pelley sier McCabe i intervjuet at visejustisminister Rod Rosenstein skal ha tilbudt seg å ha på seg avlyttingsutstyr i møtene med presidenten.

Ifølge CBS har dette vært oppe tidligere, og Justisdepartementet har i en uttalelse hevdet at tilbudet ble sagt sarkastisk av visejustisministeren. McCabe skal imidlertid ha sagt at tilbudet ble tatt seriøst.

FIKK SPARKEN: Det skal ha vært i kjølvannet av Trumps avskjedigelse av den tidligere FBI-sjefen James Comey i mai 2017 at diskusjonen gikk på hvordan man kunne få fjernet Trump fra sjefsstolen. Foto: J. Scott Applewhite / TT NYHETSBYRÅN

Dersom McCabe sine påstander om diskusjonene internt i departementet er sanne ble det uansett aldri gjennomført av regjeringen.

Påstandene har vært fremme før, blant annet anonymt i Watergate-journalist Bob Woodwards bok «Fear» om Donald Trump, men intervjuet med «60 Minutes» er første gang noen forteller om det «on the record».

les også CNN: Trump vil signere grenseavtale

– Bekymret meg veldig

Kort tid etter at McCabe snakket med president Trump om at hans sjef James Comey hadde mistet jobben, startet etterforskning av Trumps bånd til Russland. Det skriver CBS News.

Formålet med etterforskningen var å undersøke Trumps forbindelser til Russland og vurdere om Trump hadde forsøkt å hindre arbeidet til USAs politi og rettsvesen.

McCabe har tidligere uttalt, i likhet med Comey, at han tok detaljerte notater om forholdet til Trump.

– Jeg ønsket å forsikre meg om at saken vår var vanntett, og at om noen kom inn etter meg og bestemte seg for å stenge ned saken eller forsøkte å gå vekk ifra det, ville de ikke kunne gjøre det uten at det ble protokollført hvorfor de gjorde det, sier McCabe i intervjuet ifølge TV-kanalen.

Ifølge ham selv skal Det hvite hus ha besvart etterforskningen ved å kalle den «fullstendig grunnløs».

les også Tidligere FBI-sjef beskriver Trump som en uetisk leder drevet av sitt personlige ego

– Jeg snakket med mannen som akkurat hadde stilt til valg som president og vunnet. Og som kanskje hadde gjort det med hjelp fra den russiske regjeringen – vår mest fryktinngytende motstander i verden. Det var noe som bekymret meg veldig, sier McCabe.

Avsettelsen av McCabe, som ble hyllet at Trump, ble gjort to dager før han skulle pensjoneres, etter 21 års tjeneste i FBI.

Bakgrunnen for at han fikk sparken er innholdet i en rapport fra Justisdepartementet.

Rapporten er ikke offentliggjort, men den skal ifølge CNN konkludere med at McCabe begikk en tjenestefeil i forbindelse med en korrupsjonsetterforskning rundt Clinton Foundation. Stiftelsen ledes av tidligere president Bill Clinton og tidligere presidentkandidat og Trump-rival Hillary Clinton.