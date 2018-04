En tegning fra rettsmøtet i Toronto hvor Alek Minassian (nr. to fra venstre) tirsdag ble siktet for ti drap og 13 drapsforsøk. Foto: AP/NTB scanpix

Kvinnehat kan ha vært motivet bak Toronto-angrepet

NTB

Publisert: 26.04.18 18:42

2018-04-26

Mannen som kjørte ned og drepte ti mennesker i Toronto denne uka, la ut et innlegg på Facebook som tyder på at motivet var kvinnehat.

– Incel-opprøret er allerede i gang! skrev Alek Minassian (25) på Facebook rett før angrepet.

Politiet har bekreftet at det faktisk var Minassian som skrev innlegget. Det gir en viktig pekepinn om hva som kan ha vært motivet bak bilangrepet – som hovedsakelig rammet kvinner.

«Incel» er en forkortelse for «involuntary celibate» – et uttrykk som brukes om menn som ufrivillig ikke har et sexliv.

Subkultur

På internett har det oppstått en subkultur bestående av menn som selv kaller seg «incels». Her er det forholdsvis vanlig med hatefulle ytringer og oppfordringer til vold mot kvinner.

I Facebook-innlegget kom Minassian også med en hyllest til Elliot Rodger, en 22-åring som drepte seks mennesker før han tok sitt eget liv i California i 2014. Rodger hadde på forhånd snakket om et «incel-opprør» rettet mot feminister.

Sjenert

Folk som kjenner Minassian, har beskrevet ham som sosialt klønete og veldig sjenert i møte med kvinner. Han skal selv ha sagt at han var «redd for jenter».

Moren hans har tidligere fortalt til en lokal avis at sønnen hadde Aspergers syndrom.

Den 25 år gamle IT-studenten ble pågrepet etter bilangrepet mandag og siktet for ti drap og 13 drapsforsøk.