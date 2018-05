STØTTE: – Uten støttegruppa vet jeg ikke hvordan vi skulle ha klart oss, sier Frode Bergs svigerinne, Gry Nilsen Aaker. Foto: Ole-Tommy Pedersen

Frode Bergs familie: - All støtten holder oss oppe

Publisert: 04.05.18 02:31 Oppdatert: 04.05.18 02:46

Frode Bergs familie har fortsatt mange bekymringer. Men de har likevel en betinget optimisme, og passer på å rette en stor takk for alle varme kommentarer og klemmer.

Av Ole-Tommy Pedersen / Sør-Varanger Avis

Takken går først og fremst ut til støttegruppa, som har lagt ned mye arbeid i saken. Men også til alle andre lokalt i Sør-Varanger og ellers i landet. Det sier Bergs svigerinne, Gry Nilsen Aaker, på vegne av Bergs kone, Anita Berg, og øvrig familie.

– Anita og resten av familien er utrolig takknemlig for all støtten vi får fra både kjente og ukjente. Og ikke minst at vi har venner som er der sammen med oss i den tøffe tida, sier hun til Sør-Varanger Avis.

– Uten støttegruppa vet jeg ikke hvordan vi skulle ha klart oss. Vi sto jo bare alene den aller første uka i saken - men etter den ble kjent, har støttegruppa stått der rakrygget for oss og for Frode. De gjør en fantastisk jobb, understreker hun.

Roser ambassaden

Familien er også storfornøyde med hvordan den norske ambassaden i Moskva hjelper Berg, og formidler kontakt så langt det lar seg gjøre etter fengselsreglene.

– De er et anker for oss i dette, sier Nilsen Aaker til avisen.

Kona Anita har snakket med Berg tre ganger på telefon. Resten av kontakten går via ambassaden - med både muntlige og skriftlige rapporter etter møtene ambassadepersonellet har med Berg. De stiller også med tolk for ham, noe som letter Frodes situasjon betraktelig i fengselet.

– Hver 14. dag får vi formidlet hilsener til Frode, og han får gitt hilsener tilbake, sier hun.

Berg selv ønsker ikke besøk av sin kone og datter, da han syns det vil bli for tøft for dem å se hvilke forhold han lever under i fengselet. Men de har avtalt at Nilsen Aaker skal ta turen. Første søknad om besøk ble imidlertid avslått, men de håper det løser seg snart.

– Jeg har jo veldig lyst til å få sagt til ham at vi står han av her. Det tror jeg vil være godt for oss begge.

Kan se framover

– Hvordan var det å se ham på klippene fra retten i dag?

– Det var kjempetøft. Samtidig var det godt å se at han var så sterk og klar. Det var ikke en totalt nedbrutt Frode vi så. Det var en som hadde litt fight i seg. Sånn sett var det godt å se ham nå, i forhold til første fengslingsmøtet, da han hadde vært isolert i flere uker. Vi ser jo at han er sliten og har tatt av seg, men han er sterk.

Hun tror Berg klarer å se framover, og ane at saken kan løse seg. En slags normalisering av situasjonen fra den første sjokkartede perioden etter pågripelsen.

Men samtidig lever han under ekstreme forhold i Lefortovo-fengselet, påpeker Gry Nilsen Aaker.

– Så vi er veldig bekymret for helsetilstanden hans. Han er jo ganske isolert, med en medfange på cella, hvor de er 23 timer i døgnet, påpeker hun.

Hun håper norske myndigheter jobber mer i kulissene enn det som er kjent for en løsning på saken, og mener det er viktig at saken løftes opp til et politisk nivå.

Sjokk

Nilsen Aaker sier at det kom som et stort sjokk også på dem da Dagbladet nylig kunne melde at Berg erkjenner kureroppdrag for norsk e-tjeneste.

Hun sier familien ikke visste noe, men at enkelte brikker nå har falt på plass i spørsmål de har hatt fra høsten før turen til Moskva. Familien hadde merket at det var noe, uten å kunne vite hva det var. Nå har de en knagg å henge noen av episodene på.

– Er støtten til dere fortsatt like stor etter at han kom med erkjennelser i saken?

– Den er like sterk, og vi får fortsatt mange klemmer og støtte via sms og Facebook. Men det at folk stiller spørsmål har vi full forståelse for, sier hun.

– For det er jo mye vi også lurer på. Men det er bare Frode som kan fortelle den hele og fulle sannheten her.

De har imidlertid fått med seg enkelte negative kommentarer etter erkjennelsene. Nilsen Aaker sier hun har forståelse for at folk tenker sitt.

– Når denne bomba kom, er det ikke rart at folk reagerer. Fordi vi vet jo ikke hva det dreier seg om. Men på den andre siden vet vi jo at både Norge og Russland har etterretning. Det ville være naivt å tro at det blir en slutt på det. Men det er viktig for meg å få sagt at vi ikke må stoppe samarbeidet vi har over grensa. Det er kjempeviktig at både næringslivssamarbeid, kulturutveksling og grensehandelen fortsetter. Det er kanskje enda viktigere nå.

Hun er ikke redd for at Frode Berg-saken skal skade forholdet, selv hvis det ender med en spiondom.

Vil ikke spekulere

– Om det stemmer det han har erkjent - har dere kjent noe sinne eller fortvilelse overfor Frode Berg for at han har satt seg i en slik situasjon?

– Vi velger jo å ikke begynne å spekulere. Vi hører på det Frode formidler via advokatene, og forholder oss til det.

– Altså, vi vet at vi har en norsk advokat, og vi har en sabla dyktig russisk advokat. De gjør alt for at å ivareta Frodes sak. Det er jobben deres. Vi her hjemme må ha fokus på å ta vare på oss selv i dette, slik at vi er like hele når Frode kommer hjem. For det er jo ikke ferdig når han kommer hjem.

Nilsen Aaker syns fortsatt det er vanskelig å tenke seg at svogeren skal ha gjort det han har sagt. Men familiens fokus er å vise at de uansett støtter og står bak et høyt elsket familiemedlem de vil ha tilbake til seg.

– For meg er han en svoger som er kjempeengasjert i lokalsamfunnet og i folk til folk-samarbeidet. Det er han jeg har oppe i mitt hode. Og jeg orker ikke å spekulere i hva han har gjort, og hvor lenge. Vi skal ikke glemme den vi vet at Frode er, sier hun til Sør-Varanger Avis .

