Australsk politi: Nordmann del av stort narkonettverk

SYDNEY (VG) En norsk statsborger er sammen med 27 personer tiltalt for over 100 narkorelaterte lovbrudd i Australia.

Ifølge australsk politi skal nordmannen være sentral i et større narkonettverk som har operert på den australske østkysten. Etter en 17 måneder lang politietterforskning ble 28 personer pågrepet over en periode som strekker seg fra januar 2017 til juni 2018.

De pågrepne er tiltalt for til sammen 110 lovbrudd, ifølge dokumenter VG har fått tilgang til.

Grove narkobrudd

Til VG opplyser presseansvarlig hos Brisbane Magistrates Court at nordmannen er tiltalt for seks narkotikarelaterte lovbrudd, tre av dem svært grove. I tillegg er han tiltalt for tre tilfeller der politiet mener han har anskaffet seg eiendeler med penger som stammer fra kriminell virksomhet.

Under operasjonen beslagla australsk politi narkotika til en verdi av over 1 million australske dollar, cirka 6 millioner norske kroner. Det ble også beslaglagt nesten 15 millioner kroner i kontanter, 15 biler, smykker og datautstyr i operasjonen som bar navnet Operation Papa Argyle.

Nordmannen har sittet i varetekt siden 7. september får VG opplyst av domstolen i Brisbane. VG har gjort flere forsøk, men ikke lykkes i å komme i kontakt med mannens advokat.

Pekt ut som sentral

Nordmannen, som er i 20-årene, skal ifølge lokale medier ha blitt pågrepet mens han var ute mot kausjon etter et annet narkotikalovbrudd i delstaten Queensland der han skal være hjemmehørende.

En person som angivelig ha vært del av nettverket, men som har valgt å samarbeide med politiet for å få mildere straff har pekt ut nordmannen som en sentral person i det angivelige narkonettverket. Han hevder han blant annet ble tilbudt å distribuere amfetamin til en verdi av en halv million kroner for nordmannen. I et rettsmøte i sommer nektet nordmannen for at dette stemte.

UD sier til VG at de er kjent med saken, og «følger opp den norske borgeren i henhold til retningslinjene for bistand til nordmenn i utlandet.»

– Godt organisert

Politietterforsker David Drinnen i Sunshine Coast Crime Group sier i en pressemelding at de er svært fornøyde med resultatet av etterforskningen da de har klart å stoppe det han beskriver som et godt organisert kriminelt nettverk som var ansvarlige for distribusjonen av store mengder narkotika søræst i Queensland.

– Med beslag på flere millioner dollar har vi rammet et kriminelt nettverk der det gjør vondest: Den finansielle siden, sa Drinnen.