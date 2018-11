IKKE HELT I MÅL: Theresa Mays visestatsminister David Lidington sier forhandlingene mellom EU og Storbritannia ikke er helt i mål ennå, men at en avtale nesten er til å «ta og kjenne på». Foto: Daniel Leal-Olivas / AFP / NTB scanpix

Kan lande brexit-avtale innen to døgn

UTENRIKS 2018-11-13T14:06:23Z

Storbritannia og EU kan bli enig om en brexit-avtale innen de to neste døgnene, ifølge Storbritannias visestatsminister.

Theresa Mays visestatsminister David Lidington forteller i et radiointervju med BBC Radio 4 tirsdag at diskusjonene har pågått til langt på natt, og at en avtale nesten er til å «ta og kjenne på».

– Vi er ikke i mål helt ennå. Det var hele tiden gitt at forhandlingene kom til å være veldig vanskelige og kompliserte, men vi kan nesten ta og kjenne på en avtale nå, sa Lidington ifølge The Guardian .

Det er fortsatt spørsmålene rundt irskegrensen som skaper problemer. Når Storbritannia forlater EU , blir Irland EUs yttergrense mot Storbritannia. Begge partene ønsker en avtale som unngår en «hard» grense mellom Irland og Nord-Irland, men Storbritannia ønsker i tillegg å ikke fortsatt delta i det indre markedet og EUs tollunion.

EU ønsker å få en avtale klar senest innen onsdag, for å få tid til å gjennomgå og godkjenne avtalen i november. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil en endelig løsning mest sannsynlig ikke skje før det neste EU-toppmøte, 13. og 14. desember, skriver Reuters .