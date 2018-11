SER MOT NORGE: VG møtte Labour-topp Stephen Kinnock i London denne uken. Foto: Nora Thorp Bjørnstad

Mener Norge kan redde britene fra katastrofe-brexit

LONDON (VG) Norge kan bli livbøyen som redder Storbritannia fra en krasjlanding ut av EU, mener Labour-topp Stephen Kinnock.

Brexit ble med ett mye nærmere etter at Theresa May i forrige uke fikk godkjent utkastet for skilsmisseavtalen med EU av den britiske regjeringen . Men utkastet er likevel langt fra en suksess i alle leire.

Sterke krefter i opposisjonspartiet Labour kaller avtalen «halvferdig», og vil stemme mot den når voteringen kommer i desember. Mange vil heller ha en annen variant, en variant som krever støtte fra Norge, forklarer Labour-politiker Stephen Kinnock, da VG møter ham på hans kontor i Westminster.

– Vi navigerer rett mot isberget nå, som Titanic. I horisonten venter en gigantisk økonomisk katastrofe. Nå trenger vi en redningsflåte, og det kan være Norge som hjelper oss å legge trygt til kai hos det veletablerte EØS, sier parlamentsmedlem for Labour, Stephen Kinncock (48), til VG i London.

Dypt bekymret

Kinnock er en mann med to tiårs erfaring fra diplomatiet og politikk, han er sønn av tidligere Labour-leder Neil Kinnock og gift med Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Smith.

48-åringen har sett mye i sin karriere, men sier han er oppriktig bekymret for hva som kan skje i hjemlandet etter 29. mars neste år.

Solberg «kunne hatt enorm påvirkning»

Kinnock, og mange politiske eksperter med ham, tror ikke at May får det flertallet hun trenger for brexitavtalen på hjemmebane. Selv vil han stemme «nei».

Han vil heller inn i klubben for europeisk økonomisk samarbeidsområde, sammen med Island, Liechtenstein og Norge.

– Mens vi fortsatt er i posisjon til å ta avgjørelser, mener jeg vi skal bruke denne modellen som alle har kjent siden 1993 og som alle forstår, både politikere, folk og selskaper, slik at vi får den sikkerheten vi trenger, og kan holde på tilgangen til det åpne markedet og tollunionen.

Men et medlemskap krever en invitasjon fra høyeste hold i Norge, mener han.

– Dere har 25 års erfaring med å være nøkkelspilleren i EØS. Deres regjering, forretningsledere, selskaper og innbyggere, forstår EØS. Jeg tror at dersom den norske statsministeren hadde gjort det klart, i en offentlig uttalelse, at Storbritannia er velkommen i EØS, vil det kunne ha en enorm påvirkning på den politiske diskusjonen her i Storbritannia, sier Kinnock.

FAKTA: EØS EØS står for Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde. EØS består av EUs 28 medlemsland og Island, Liechtenstein og Norge. Samarbeidet ble etablert gjennom EØS-avtalen , som er den største og mest omfattende internasjonale avtale Norge har inngått. (Kilde: regjeringen.no )

Solberg med advarsel

Norge er i dag det største av landene som er medlem av EØS, uten å være EU-land. Da Erna Solberg besøkte Theresa May i Downing Street nummer 10 tidligere i år, sa den norske statsministeren at britene, dersom de skulle velge en EØS-modell for tiden etter brexit, ikke kunne forvente at dagens EØS skal endres for å bedre passe Storbritannia.

Det er lett å tenke at Storbritannias 66 millioner innbyggere ville veid tyngre enn 5 millioner nordmenn, men Kinnock avviser at Norge måtte belaget seg på endringer i dagens avtale.

– Vi må selvfølgelig være realistiske med hva det å bli medlem av en allerede etablert organisasjon betyr. Man kan ikke bare flytte inn i et nytt hus og si « forresten, nå skal jeg flytte alle møblene og knuse alle vinduene», det ville vært latterlig, mener han.

«Land foran parti»

Mens Brexit har ført til en tydeliggjøring av splittelser innad i begge de store partiene i Storbritannia, har EUs forhandlingsteam utvist en forbilledlig evne til å stå samlet de siste to årene, mener Labour-politikeren.

Kinnock sier han regner med at Brussel har bedt den norske regjeringen om å ikke «gå solo» med forslag som kan påvirke brexit-prosessen, men at vi nå «befinner oss i en situasjon som krever radikal handling».

– Som en konservativ politiker er det vel trolig at Solberg heller vil støtte Mays parti, enn arbeiderpartiet Labour? spør VG.

– Tiden er inne for å sette land foran parti. Hun må tenke på hva som er i norske borgeres interesser. Hvis ikke triangelet Norge-EU-Storbritannia er velfungerende, er det dårlig for Norge, dårlig for EU og dårlig for Storbritannia. Med 60 millioner innbyggere er vi av vesentlig betydning når det skal forhandles om nye handelsavtaler, sier briten.

VG har torsdag ettermiddag vært i kontakt med Statsministerens kontor, som svarer at Solberg ikke har anledning til å kommentere saken.

– Store muligheter for Norge

Kinnock, som nå har jobbet med å fremme EØS-alternativet for britene i hele to år, og skrevet bok om tematikken, mener det også for Norge er mye å hente ved å gå i tettere allianse med Storbritannia.

– Dere kunne blitt en nøkkelpartner for Storbritannia, som fortsatt er den femte største økonomien i verden, har et sete i FNs sikkerhetsråd, og er et sentralt land i NATO med den største tilstedeværelsen av hær og sikkerhetsstyrker. Jeg vil si dette er en stor mulighet for Norge til å maksimalisere sin påvirkning gjennom partnerskap med et land som deler deres mål, mener parlamentsmedlemmet for Labour.

I bresjen for Europeisk nytenking

Det er usedvanlig hektiske dager for samtlige av politikerne i Westminsters Portcullis House. Mens VG snakker med Kinnock, kommer assistenten Dennis inn for en godkjenning av en pressemelding som «skal ut umiddelbart».

«Jeg ville heller hatt noe med brobygging inn der», bemerker Labour-toppen til assistenten, men har ikke tid til å gjøre noe med det nå. Det er nok av annet som må prioriteres: Å overbevise flest mulig i eget parti om at EØS-modellen er den rette for landet.

Symptomatisk for britisk politikk i 2018 er ikke Labour samlet i å støtte Kinnocks EØS-modell. Partileder Jeremy Corbyn har tidligere hevdet at dette ville gjøre Storbritannia til noen som bare må følge ordre, heller enn å være med å bestemme, ifølge BBC.

Inspirasjon for Europa

Den offisielle holdningen til Labour er at de ønsker et nyvalg før våren kommer, slik at Corbyn kunne prøvd å ta over statsministerposten.

Kinnock mener likevel at både tanken på at Labour skulle fått gjennom et mistillitsforslag mot May, og vunnet et valg nå, er urealistisk. En folkeavstemning nummer to tror han også kan bli tøft å få flertall for. Dermed står man igjen kun med ett godt alternativ, sier han, at Norge og Storbritannia sammen kunne gått i bresjen for en ny type Europasamarbeid.

Det kunne sendt ringvirkninger ut i EU, sier han, fra sitt kontor ved Big Ben.

– Tenk om vi, britene, kunne stått for en slik nytenking sammen med et land som Norge: Et suksessrikt, bemidlet, virkelig demokratisk og pluralistisk samfunn, som jeg mener det britiske folket har varme følelser overfor. Her er det muligheter for å tenke stort.

Søndag er det planlagt at skilsmissepapirene skal signeres i Brussel av statsledere fra 27 EU-land, men etter krevende møter mellom den britiske forhandlingsdelegasjonen og EU denne uken, har det vokst frem en bekymring om at toppmøtet i verste fall kan bli avlyst.

Skulle papirene likevel bli signert i Brussel, gjenstår det fortsatt å få avtalen godkjent i det britiske parlamentet den 10. desember. Det kan bli en stor utfordring.