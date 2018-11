DØDE: I 2006 døde den kjente australske krokodillejegeren, Steve Irwin (44), da en giftig rokke stakk ham i lungene. Foto: Jonas Tjersland / VG

Svømmer døde av giftig piggrokke

En mann fikk hjertestans som følge av stikket fra den giftige rokken.

Publisert: 18.11.18 17:40

En svømmer i Australia døde etter å ha blitt stukket av en giftig piggrokke, melder politiet til Sky News .

En 42 år gammel mann ble stukket i underlivet da han svømte i nærheten av Lauderdale Beach i den sørlige delen av øya Tasmania.

Venner av den 42 år gamle mannen skal ha dratt ham opp av vannet etter han ble stukket av den giftige rokken. Mannen fikk hjertestans som følge av stikket. Vennene prøvde å gjenopplive ham, men lyktes ikke i forsøket.

Politiet melder at angrepet fra rokken var en av årsakene til at mannen døde. Men videre etterforskning og undersøkelser av den avdøde mannen kan være i stand til å gi flere svar på hvordan han døde.

– Det var en ganske traumatisk hendelse å oppleve, sier politiet til Sky News.

Kjent TV-stjerne døde

I 2006 døde den kjente australske krokodillejegeren Steve Irwin (44) da en giftig rokke stakk ham i lungene. Den kjente TV-profilen døde i forbindelse med innspilling av en TV-serie mens han filmet i det berømte området Great Barrier Reef.

Krokodillejegeren skal ha dradd ut den giftige piggen før han besvimte og døde. Kameraet skal ha rullet helt fra da Irwin oppdaget piggkroken til den populære australieren døde kort tid senere.

For ni år siden ble den norske programlederen Triana Iglesias (36) også angrepet av den farlige fisken da hun skulle ta seg et bad under en pause i innspillingen av realityserien «Paradise Hotel».

– Jeg kjente det hugget til i foten. Folk sier det er som å bli bitt av en slange. Det gjorde veldig, veldig vondt, sa Iglesias til VG den gang.

Rokker er vanlig å finne i tropisk farvann. En rokke er en flat og diamantformet fisk, som sjeldent angriper mennesker.

Piggrokker har en spiss og giftig pigg, som kan lage livstruende sår eller i verste fall drepe et menneske. Rokken bruker vanligvis den spisse piggen til å forsvare seg selv hvis de føler seg truet. Rokken lager en slags hvinelyd og bruker halen som en pisk. Fisken kan bli over én meter lang mellom vingespissene.

De fleste skader fra rokken skyldes at mennesker tråkker på dem i grunt vann og får piggen i ankelen, sier eksperter til Sky News .