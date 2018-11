PROTEST: Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman holdt pressekonferanse etter at partiet hans, Yisrael Beitenu, hadde avholdt møte i Knesset, Israels parlament, onsdag. Foto: AMMAR AWAD /REUTERS

Israels forsvarsminister trekker seg i protest mot våpenhvile med Hamas

2018-11-14

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman trekker seg i protest mot den siste våpenhvileavtalen med Hamas.

NTB

Stian Eisenträger

14.11.18

I en kommentar til mediene sier Lieberman at våpenhvilen er «et knefall for terror».

– Det kan ikke bety noe annet. Det vi nå gjør som stat, er å kjøpe oss kortsiktig ro. Prisen er alvorlig svekkelse av landets sikkerhet på lang sikt, sier Lieberman ifølge den israelske avisen Haaretz .

Han går inn for snarlig nyvalg i Israel.

Forsvarsministerens avgang betyr en svekkelse av koalisjonsregjeringen til statsminister Benjamin Netanyahu, der innflytelsen til små og store er omhyggelig balansert. Netanyahu vil inntil videre fungere som forsvarsminister.

Lieberman krever en langt hardere respons mot Hamas etter de siste dagenes masseoppskyting av flere hundre raketter mot Israel fra Hamas-kontrollert område på Gaza, det mest omfattende angrpepet siden den nesten to måneder lange krigen i 2014.

Lieberman er også sterk motstander av at Israel aksepterte at Qatar forsynte Gaza med hjelpesendinger til over 100 millioner kroner i forrige uke.

Fakta om Avigdor Lieberman * Født 5. juni 1958 i Moldova i det daværende Sovjetunionen. Familien utvandret til Israel i 1978. * Avtjente verneplikt, men har ingen annen militærbakgrunn. Bor i en jødisk bosetting på den okkuperte Vestbredden. * Var på 1990-tallet en sentral skikkelse innen høyrepartiet Likud og stabssjef for statsminister Benjamin Netanyahu. * Brøt med Likud i 1997 og dannet det ytterliggående høyrepartiet Yisrael Beiteinu. Støttes av mange av de over 1 millioner jødene som emigrerte fra det tidligere Sovjet * Utenriksminister fra 2009 til 2012 og fra 2013 til 2015, og forsvarsminister fra mai 2016. * Har kommet med enn rekke kontroversielle utspill og blant annet foreslått å jevne Irans hovedstad Teheran med jorda og bombe Aswan-dammen i Egypt. * Han har også foreslått å deportere palestinere med israelsk statsborgerskap til Vestbredden og at illojale israelske arabere bør halshogges med øks. * Sa tidligere i år at israelske soldater som skyter og dreper ubevæpnede palestinske demonstranter på Gazastripen fortjener medalje. Kilde: NTB

Israelske styrker skjøt og såret tidligere onsdag en palestiner som ble observert mens han nærmet seg grensegjerdet, væpnet med kniv og tang, og kastet granater mot israelsk område. Granatene han kastet, eksploderte ikke.

Onsdagens hendelse er den første siden Hamas og andre militante palestinske grupperinger tirsdag godtok en våpenhvileavtale som ble meklet fram av Egypt.

Våpenhvilen kom etter at det ble skutt rundt 460 raketter mot Israel fra Gaza-stripen. Israel svarte med luftangrep mot rundt 160 mål i det palestinske området.

På israelsk side ble en palestinsk mann drept og flere personer såret av raketter som slo ned i byer og boligområder. Seks palestinere ble drept i israelske angrep mot Gazastripen.

De intense kampene har økt frykten for at situasjonen kan utvikle seg til regulær krigføring i større skala.

