HAR VÆRT SAVNET: Her er ubåten ARA San Juan på et bilde fra 2014. Foto: Den argentinske marinen

Savnet ubåt funnet på dypet

UTENRIKS 2018-11-17

I høst ble et norsk spesialskip satt inn i søket etter den argentinske ubåten med 44 personer om bord. Nå er den funnet.

ARA San Juan har vært sporløst forsvunnet etter at ubåten for ganske nøyaktig et år siden sendte ut en nødmelding om at sjøvann hadde begynt å trenge inn i ventilasjonssystemet. Tre timer senere ble en uvanlig lyd registrert omtrent 370 kilometer øst for den argentinske havnen Comodoro Rivadavia. Deretter ble det stille.

Siden den gang har det pågått en omfattende leteaksjon etter ubåten, og natt til lørdag norsk tid bekrefter den argentinske marinen at den omsider er funnet, og at de pårørende er varslet.

Ubåten ble funnet på 800 meters dyp utenfor halvøya Valdes av en fjernstyrt undervannsfarkost tilhørende det amerikanske selskapet Ocean Infinity, som i høst ble hyret inn av den argentinske marinen.

Oppdraget skulle gjennomføres med det norske forskningsskipet «Seabed Constructor», som har hjemhavn i Bergen. Buenos Aires Times skriver at det norske skipet dro til funnstedet for å undersøke nærmere, og at man nå er helt sikre på at det er den savnede ubåten som nå er funnet.

«Seabed Constructor» er eid av selskapet Swire Seabed, ble sjøsatt i 2014 og har plass til en besetning på 102, helikopterplattform og kran på dekket.

Se grafikk fra leteaksjonen her: