UNNTAKSTILSTAND: Peter Porosjenko fikk solid flertall for sitt forslag om å innføre unntakstilstand i landet. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ukraina innfører militær unntakstilstand i 30 dager

UTENRIKS 2018-11-26T20:47:13Z

Eskaleringen av Krim-konflikten gjør at Ukraina innfører unntakstilstand for første gang på fire år, ifølge BBC.

Publisert: 26.11.18 21:47

President Peter Porosjenkos forslag om militær unntakstilstand ble vedtatt i det ukrainske parlamentet med 276 mot 30 stemmer mandag kveld, etter at Russland tok tre ukrainske marinefartøy med makt søndag - og anklaget dem for å ha krenket russisk farvann i nærheten av Krim-halvøya.

Unntakstilstanden starter onsdag 30. november. Kritikerne av presidenten frykter at det kan bety en innskrenking av en rekke demokratiske rettigheter i Ukraina .

Myndighetene i Ukraina kan nå begrense offentlige demonstrasjoner, innskrenke pressefriheten og avvikle valg, skriver BBC . Deler av opposisjonen frykter at president Porosjenko vil bruke unntakstilstanden til å avvikle presidentvalget 31. mars neste år, melder BBC.

Unntakstilstand i ti av 27 regioner

Kritikerne mener at Porosjenko tjener på unntakstilstanden, ettersom hans oppslutning har sunket vesentlig de siste månedene. Ukrainernes levestandard har falt drastisk de siste månedene som et resultat av russisk press og sparetiltak beordret av Det Internasjonale Valutafondet (IMF), skriver Financial Times .

Presidenten selv lovet mandag kveld at han ikke ville bruke unntakstilstanden til å innskrenke demokratiske rettigheter, skriver BBC .

Det ble også stilt spørsmål ved hvorvidt landets grenser ville bli stengt som følge av den måned lange unntakstilstanden, melder AP.

Poroshenko uttalte mandag kveld derimot at kun ti av Ukrainas 27 regioner vil bli omfattet av unntakstilstanden. Blant de ti regionene finner vi områder som grenser til Hviterussland, Russland, Azovhavet samt Moldovas utbryterrepublikk Transdnistria.

Det vil si at hovedstaden Kiev ikke er omfattet av unntakstilstanden.

Få oversikt: 10 ting du må vite om konflikten

Avfeier kritikk

President Poroshenko avfeier kritikken mot unntakstilstanden.

– Dette er først og fremst beskyttelse av folket. Vi må være så beredte som mulig for enhver handling fra vår aggressive, ustabile og, uheldigvis, ganske uforutsigbare nabo, sier Porosjenko i en offentlig uttalelse .

Tidligere mandag innkalte FNs sikkerhetsråd og NATO til krisemøter.

NATO-leder Jens Stoltenberg uttrykker på en pressekonferanse at «alle NATO-landene har uttrykt full støtte til Ukraina». Stoltenberg krever også at russiske myndigheter umiddelbart løslater de ukrainske fartøyene og sjømennene.

USA, ved FN-ambassadør Nikki Haley, uttalte under sikkerhetsmøtet at episoden på søndag viser «nok en hensynsløs russisk opptrapping av konflikten» og en «vannvittig brudd på Ukrainas suverenitet», skriver Reuters .

Hun understreker at holdningen deles av president Donald Trump.

Russiske myndigheter har på sin side advart mot «hysteri» etter søndagens hendelser:

«Dette er en nøye planlagt provokasjon som fant sted for å skape enda mer spenning i regionen, og en rettferdiggjøring av å innføre ytterligere sanksjoner mot Russland», heter det i uttalelsen .