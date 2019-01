NY PERIODE: Nicolás Maduro (t .v) tar fatt på en ny presidentperiode i kriserammede Venezuela fra 2019 til 2025, fra og med torsdag. Valget ble ikke anerkjent av store deler av verdenssamfunnet, og nå ber opposisjonspolitikeren Delsa Solorzano, via VG, om hjelp fra verden. Foto: Foto: Miraflores Palace/Handout og Federico PARRA / AFP

Sverges inn til ny presidentperiode: - Hjelp oss!

Spenningen mellom USA og Russland øker, og Venezuela blir enda mer isolert, etter at Nicolás Maduro sverges inn til en ny presidentperiode i dag.

Torsdag 10. januar tar Venezuelas autoritære og venstreradikale president Nicolás Maduro fatt på en ny seksårsperiode etter å ha vunnet valget i mai i fjor.

Et valg som ble betegnet som ufritt og fordømt av store deler av verdenssamfunnet.

– 10. januar kommer hele verden til å være vitne av innsettelsen av Nicolás Maduro. Ingen og ikke noe, hvert fall ikke imperialismen, kan hindre det i å skje, sier Jorge Arreaza, Venezuelas innenriksminister, i en uttalelse .

Nå trapper nabolandene, EU og USA opp presset mot det kriserammede landet. Flere land har allerede varslet at de vil kutte diplomatiske bånd . Colombia og fire andre sør-amerikanske land driver også med lobbying opp mot europeiske land for å få Den internasjonale straffedomstolen til å etterforske Maduro for angivelige forbrytelser mot menneskeheten.

Og fredag forrige uke uttalte den regionale blokken, Lima-gruppen, at den ikke vil anerkjenne Maduro som legitim president av Venezuela.

Tretten amerikanske land, deriblant Argentina, Brasil, Canada, Chile og Colombia, undertegnet uttalelsen.

Mexico gjorde det ikke. Samtidig har Venezuela støtte av sine allierte i regionen: Bolivia, Cuba og Nicaragua.

Opposisjonspolitiker til VG: - Hjelp oss!

Den fremtredende venezuelanske opposisjonspolitikeren Delsa Solórzano sier til VG at opposisjonen trenger hjelp fra det internasjonale samfunnet.

– Man kan ikke behandle Maduro som en president. Han er en morderisk diktator. Vi trenger hjelp fra verdenssamfunnet. Ikke anerkjenn ham, oppfordrer Solórzano overfor VG.

Hun mener verdenssamfunnet i stedet må anerkjenne den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen som den legitime regjeringen i Venezuela. Nasjonalforsamlingen styres av opposisjonen, men har blitt frastrippet all makt av Maduro og erstattet av en regjeringslojal grunnlovsforsamling.

– Vi er ikke Syria. Det finnes en opposisjon og en legitim nasjonalforsamling som er klare til å styre, sier hun.

Det har også blitt varslet demonstrasjoner i landet i forbindelse med innsettelsen. Men Solórzano mener opposisjonen er klok av skade etter demonstrasjonene i 2017 hvor over 150 mennesker ble drept.

I tillegg til hjelp fra det internasjonale samfunnet og bedre betingelser for eventuelle forhandlinger med regjeringen, ber hun militæret i landet om hjelp.

– Vi ber om hjelp fra militæret. Ikke et militærkupp, men at militæret slutter å utføre ordrene til Maduro, sier hun til VG.

Opposisjonspolitikeren Maria Hernández Del Castillo mener at grunnloven tilsier at venezuelanerne nå har en plikt om sivil ulydighet mot Maduro.

– Vi har millioner av mennesker utenfor landet og en autoritær regjering som ikke har noen intensjoner om å gi fra seg makten på lovlig vis. Men målet vårt, selv om det vil ta tid, er å jobbe for en fredelig løsning gjennom en overgangsregjering og frie valg, sier Hernández Del Castillo til VG.

Spissing mellom USA og Russland

Krisen i Venezuela byr også på en spissing av forholdet mellom Russland og USA i regionen. Russerne har tatt stadig større del i den kriserammede oljesektoren i landet, og i forrige måned landet to russiske bombefly i Venezuela, skriver Reuters .

Landingen av flyene, som kan frakte atomvåpen, fikk amerikanske myndigheter til å se rødt.

– Russlands regjering har sendt bombefly halvveis over verden til Venezuela. Det russiske og venezuelanske folket burde se det for hva det er: To korrupte regjeringer som sløser bort offentlige midler og undertrykker frihet mens deres folk lider, skrev Mike Pompeo, USAs utenriksminister, på Twitter.

Samtidig kan situasjonen i Venezuela snu nabolandet Brasil nærmere Trumps USA.

Brasils nye president, høyrepopulisten Jair Bolsonaro, har varslet en tøffere linje mot Venezuela. I et TV-intervju tidligere denne uken sa han at han vil vurdere amerikanske baser i Brasil for å kontre den økende russiske innflytelsen i Venezuela. Amerikanske baser i Brasil ville presentere en radikalt ny linje i brasiliansk utenrikspolitikk, og har blitt mottatt med skepsis av det brasilianske militæret, skriver Reuters .