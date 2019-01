BRØNNEN: Hullet Julen falt ned i sto igjen som et resultat av prøveboring. Det ble ikke funnet vann, men hullet var kun dekket av løse steiner. Foto: BRANNVESENET I MALAGA

Jobber på spreng for å redde Julen (2)

UTENRIKS 2019-01-21T11:48:20Z

Redningsmannskapet hadde håpet å nå frem til 2-åringen natt til mandag, men kommer trolig ikke frem før tirsdag.

Publisert: 21.01.19 12:48

Det jobbes fortsatt på spreng for å prøve finne Julen i live etter at han falt ned i en 100 meter dyp brønn i Spania for en uke siden.

Fredag begynte arbeidet med å bore en rundt 70 meter vertikal tunnel, parallelt med brønnen, ned til der man antar toåringen befinner seg.

Forsinkelser

Redningsmannskapet hadde håpet å nå frem til Julen natt til mandag, men boret traff en hard stein, som har forsinket arbeidet. Søndag formiddag hadde redningsarbeiderne, ifølge ABC Andalucia, kun kommet 33 meter ned.

Mandag morgen skriver El País at det kun gjenstår å bore åtte meter, før de kommer ned dit hvor de antar at gutten befinner seg.

Vind og kulde har imidlertid gjort det vanskelig å bore i terrenget, og boringen er midlertidig stoppet. Ifølge avisen vil redningsarbeiderne ikke nå Julen før tirsdag, skriver avisen.

Var ute å lekte.

Det er åtte dager siden toåringen falt ned i brønnen i Sør- Spania . Gutten var på besøk hos noen familiemedlemmer på en gård ved byen Totalán utenfor Malaga da uhellet skjedde.

Jules var ute å lekte med sin tre år gamle kusine, og faren var i nærheten, da han falt ned i hullet.

Brønnen skal være mellom 100 og 150 meter dyp, og den er smal, trolig mellom 20 og 30 centimeter bred. Det gjør redningsarbeidet svært vanskelig. Ifølge spanske medier er det uklart om gutten er i live. Redningsmannskaper har jobbet døgnet rundt for å prøve å redde gutten.

– Vi tar ikke pause i et minutt før han er reddet. Ingen i teamet tviler på at vi vil finne ham, og vi håper og tror han vil være i live, sier offentlig talsperson i Malaga, María Gámez til El País lørdag.