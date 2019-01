Aftonbladet: Kvinne og barn funnet døde i leiebil

UTENRIKS 2019-01-18T15:16:39Z

Politiet søker med hunder i et skogsområde sør i Stockholm, etter at en kvinne og et barn ble funnet døde i en bil, melder Aftonbladet.

Publisert: 18.01.19 16:16 Oppdatert: 18.01.19 16:32

Ifølge avisen har politiet , som fikk melding like før klokken 12.00 fredag, startet drapsetterforskning.

Bilen står på en parkeringsplass i nærheten av et skogsområde, ifølge Aftonbladets reporter på stedet. Han sier at politiet gjør undersøkelser med hund i området, og at det skal dreie seg om en leiebil.

Mats Eriksson ved Stockholms-politiet sier til avisen at de har fire patruljer på stedet. På spørsmål fra reporteren om politiet etterforsker et grovt lovbrudd, svarer Eriksson:

– Det holder vi på å undersøke.

Politiet har tidligere i dag søkt etter to savnede personer i området, skriver Expressen , som har snakket med en person som jobber i nærheten. Eriksson ønsker ikke å kommentere dette.

Avisen skriver at to politibiler, en politibuss og en teknikerbuss er på stedet, som ligger i nærheten av en badeplass.