DREPT: Norske Maren Ueland (28) og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble drept i Marokko. Foto: Privat

Kilder til VG: Totalt 14 arrestert for å ha lovpriset terrordrapene i Marokko

UTENRIKS 2019-01-03T18:42:05Z

Marokkansk politi har pågrepet en rekke personer for å ha ytret støtte til måten dobbeltdrapet i Atlas-fjellene ble utført. En person er allerede dømt.

Publisert: 03.01.19 19:42 Oppdatert: 03.01.19 19:57

VG får opplyst fra en kilde med innsikt i den marokkanske etterforskningen at totalt 14 personer er arrestert i Marokko for å ha lovpriset eller hyllet dobbeltdrapet i Atlas-fjellene.

Rettsprosessen mot fire av de 14 er igangsatt og en person er allerede dømt til ett års fengsel eller en bot på 5000 marokkanske dirham (om lag 4500 kroner).

Student og redaktør

VG har tidligere skrevet om en doktorgradsstudent som var pågrepet for å ha lovpriset drapene.

Blant de arresterte er det også en redaktør for et lokalt nyhetsnettsted. Han skal ha sendt den mye omtalte drapsvideoen på en WhatsApp-gruppe med andre journalister og videre hyllet dobbeltdrapet.

Politiet utelukker ikke flere arrestasjoner.

PST i Marokko

Det var norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et turområde nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember.

I etterkant ble det publisert to videoer på sosiale medier. Den første viste de hovedmistenkte sverge troskap til IS. Den andre viser et av drapene, begått på et svært brutalt vis.

Onsdag ble det kjent at PST har vært i Marokko i forbindelse med dobbeltdrapet.

PSTs tilstedeværelse i Marokko skyldes saken mulige tilknytning til ekstremistgruppa IS, opplyser seniorrådgiver Annett Aamodt i PST til NRK .

Mange pågrepet

Totalt 22 personer er pågrepet siktet for terrorisme etter drapene. Fire menn er utpekt som hovedmistenkte. De ble pågrepet i Marrakech og anklages for å ha tilhørt en celle inspirert av IS' ideologi, opplyser landets antiterrorsjef Abdelhak Khiam til nyhetsbyrået AFP.

Ingen av de fire har hatt kontakt med IS-medlemmer i Syria eller Irak, opplyser han videre.

Lederen for cellen er utpekt som den 25 år gamle gateselgeren Abdessamad Ejjoud, skriver NTB.

Før nyttår ble det kjent at en mann med sveitsisk statsborgerskap var pågrepet i Marrakech. Han er mistenkt for å ha gitt opplæring til flere av mennene som mistenkt for dobbeltdrapet i Atlas-fjellene.

I en pressemelding torsdag skriver marokkanske myndigheter at syv personer, inkludert den sveitsiske mannen, har blitt fremstilt for en domstol i forbindelse med terroretterforskingen.