TATT: Den indiske piloten ble intervjuet av det pakistanske militæret og de har onsdag ettermiddag publisert klippet. Foto: Skjermdump

Her er den indiske piloten i pakistansk fangenskap

BEIRUT (VG) Det pakistanske militæret har publisert en video som angivelig viser en indisk pilot som ble tatt til fange etter at flyet hans ble skutt ned i Kashmir onsdag. Andre klipp skal vise det dramatiske øyeblikket da han blir tatt til fange.

Pakistanske myndigheter hevdet onsdag at de skjøt ned to indiske kampfly i eget luftrom i Kashmir. Det ene flyet krasjet i den pakistanske delen av Kashmir, og det ble først hevdet at to indiske flygere angivelig var tatt til fange.

Nå bekrefter det pakistanske militæret at kun en pilot er tatt til fange.

VG har sett videoklipp som skal vise øyeblikket da en illsint mob går løs på piloten, som ble funnet i et skogsområde ved en liten elv. Piloten blir banket og slått, før nye videoklipp viser at han svært blodig blir ført bort av det pakistanske militæret.

En stund etterpå kom det offisielle videoklippet som viser piloten identifisert som «Wing Comander Abhi Nandan» i fangenskap.

I klippet forteller han at han blir behandlet bra i fangenskap, og at han er takknemlig for at den pakistanske hæren reddet han fra den illsinte mobben som gikk til angrep på ham.

Ifølge NTB har Indias utenriksdepartement har bekreftet at de har «mistet» ett fly og at én flyger er savnet. Departementets talsmann hevder videre at Indias luftvåpen skjøt ned et pakistansk kampfly som deltok i en operasjon «rettet mot militære anlegg på indisk side».

SKUTT NED: Restene av et indisk angrepsfly som styrtet på Indias side av grenselinjen i Kashmir onsdag. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / AFP

India sier at de forventer å få overlevert piloten raskt og trygt tilbake til India. Utenriksdepartementet sier i en uttalelse at «Pakistan vil gjøre det klokt i å forsikre seg om at den indiske piloten de har i sin varetekt kommer hjem uskadd».

Svært spent mellom to atommakter

Spenningen mellom landene har vært nær bristepunktet de siste ukene. Tirsdag slo India til mot pakistanske mål i Kashmir, som en reaksjon etter et selvmordsangrep som drepte minst 40 indiske soldater for to uker siden. Mens India har hevdet at tirsdagens angrep ødela en pakistansk opprørsleir, har Pakistan hevdet at bombene falt i et folketomt område.

Både USA, Kina og EU har oppfordret India og Pakistan om å vise beherskelse og unngå å eskalere konflikten etter hendelsene tirsdag.

Himalaya-regionen Kashmir, som er splittet mellom de to atommaktene, er et av verdens tyngst militariserte områder.

Begge statene gjør krav på hele regionen, noe som har utløst tre kriger siden 1947.