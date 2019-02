UNG MOR: Hoda Muthana sluttet seg til IS, og skrev tekster som oppfordret andre til å gjøre det samme. Nå sier hun at hun ble hjernevasket og vil hjem til Alabama. Foto: IVOR PRICKETT / NYTNS

IS-bruder trygler om å få vende hjem

De sluttet seg til IS som tenåringer, og har født barn i terrorhærens «kalifat». Nå nektes de retur til sine hjemland, og skaper debatt om hva som skal skje med Syria-farerne.

På begge sider av Atlanteren skaper skjebnen til to IS-bruder stor oppmerksomhet: Britiske Shamima Begum, som sluttet seg til IS i Syria som 15-åring, og amerikanske Hoda Muthana som forlot sitt hjem i Alabama som 19-åring for å bli jihadist-kone.

VIL HJEM: Hoda Muthana og Shamima Begum Foto: IVOR PRICKETT / NYTNS

Begge har barn født i IS-området. Begge har familie som ber om at de får komme hjem. Og begge får nei fra regjeringen i sine respektive land.

Bildene av Hoda Muthana med babyen på armen vekker sterk sympati blant mange, men USAs utenriksminister Mike Pompeo har satt foten ettertrykkelig ned. Det samme har Storbritannias innenriksminister Sajid Javid sagt om Shamima Begum – selv om også hun har posert med sin nyfødte sønn og bedt om å få sympati.

Begum er blitt fratatt sitt britiske pass, og er blitt nektet statsborgerskap i Bangladesh, der slekten hennes stammer fra. Hoda Muthana skal være født i New Jersey, men Pompeo mener at hun ikke er å anse som amerikansk statsborger.

Oppfordret til terror

Det de to kvinnene har til felles er at de har vist at de helhjertet har støttet opp om IS. Hoda Muthana oppfordret aktiv andre muslimer til å komme til Syria og tok til orde for terrorangrep på amerikansk jord. Så aktiv var hun på Twitter, at hun ble fulgt tett av terrorforskere.

Nå angrer hun, og sier at hun ble manipulert. Hun sier at hun har forandret syn etter å ha blitt mor.

– Da jeg reiste til Syria var jeg en naiv, sint og arrogant ung kvinne, skriver Muthana i et håndskrevet brev CNN har publisert.

Der beskriver hun hvordan det å få barn forandret henne, og at hun opplevde at venner, barn og ektemenn døde i «Den islamske staten» (IS).

Britiske Begum sa i et intervju med The Times at hun ikke angret på å ha sluttet seg til den ytterliggående islamistgruppen. Den uttalelsen gjorde vondt verre, men nå hevder hun at hun er klar til å forandre seg.

– Jeg håper de vil revurdere saken min med noe mer nåde i hjertene sine, sier Begum i et intervju med Sky News.

Begum har fått to barn tidligere, som begge døde i Syria. Familien hennes trygler om at hennes nye sønn skal få komme hjem, skriver Daily Mail.

Britiske myndigheter fastslår at sønnen er å anse som britisk statsborger, men 19-åringen har sagt at hun ikke vil sende ham fra seg alene.

Stort problem

VG skrev onsdag om hvordan IS-kalifatet nå er i ferd med å bli utslettet i Syria, etter svært harde kamper. Men det skaper et dilemma: Hva skal skje med de beseirede krigerne?

I området der de nå overgir seg finnes det ingen anerkjente domstoler, og både fengsler og flyktningleirer er overfylte.

USAs president Donald Trump har bedt Europa hente tilbake 800 IS-krigere. Han sier det eneste alternativet er at de slippes fri, noe han ikke ønsker.

– Vi vil ikke se at disse IS-krigerne kommer seg inn og sprer seg i Europa, advarer Trump.

Statsminister Erna Solberg har sagt at regjeringen ikke vil motsette seg at norske IS-krigere og deres barn vender tilbake til Norge. Frankrike undersøker om de kan hente sine statsborgere hjem, mens Tyskland har vært tydelig på at det er mer komplisert enn Trump tror.

Storbritannia har signalisert at staten vil jobbe aktivt mot at fremmedkrigere får returnere.

De kurdiskdominerte SDF-styrkene som kjemper mot IS har foreslått at FN oppretter en internasjonal domstol for IS-krigere, slik at de kan dømmes på syrisk jord.

Nylig ble 150 IS-fanger overlevert til Irak, for etterforskning og rettergang. Der venter trolig dødsstraff.

