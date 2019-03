To døde under feiring av St. Patricks dag

To personer er døde og fire er brakt til sykehus etter en feiring av den irske nasjonaldagen på et hotell i Cookstown, der folk plutselig ble dårlige.

NTB

Publisert: 18.03.19 03:21







Ifølge BBC er folk i sjokk etter dødsfallene, som skjedde etter et arrangement for unge på hotellet Greenvale Hotel.

Ifølge ambulansetjenesten ble de tilkalt etter meldinger om at flere personer på stedet følte seg uvel rundt klokken 21.30 lokal tid søndag.

I en melding på Facebook en drøy time senere får foreldre beskjed om å komme til stedet umiddelbart og hente sine barn. Det bekreftes videre at to er omkommet og at et lite antall andre er syke.

Det er foreløpig uklart hva som har hendt. Politiet har sperret av veien hotellet ligger ved. Bystyremedlem Trevor Wilson uttalte til mediene at han får motstridende meldinger fra folk om hva som har skjedd.

– Det er helt klart en dyp følelse av sjokk her i kveld over at en fest for unge som bare ville feire St. Patricks dag kunne gå så forferdelig galt, sier Wilson.