SAKSØKER: Leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus, Devin Nunes. Foto: AP

Trump-støttespiller saksøker Twitter

Republikaner og Trump-tilhenger Devin Nunes går til sak mot Twitter og flere kontoer på det sosiale mediet, med anklager om ærekrenkelse og uaktsomhet.

NTB

Publisert: 19.03.19 04:21







Til sammen vil republikaneren fra California ha oppreising på mer enn 250 millioner dollar, som tilsvarer over 2,1 milliarder kroner i dagens valutakurs.

Blant de saksøkte er to anonyme Twitter -kontoer: «Devin Nunes' mom» og «Devin Nunes' Cow».

Nunes er en profilert republikaner, sterk motstander av Russland-granskingen og leder av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Søksmålet anfører at Twitter har «bevisst tillatt og tjent penger på innhold som er klart fornærmende, hatefullt og ærekrenkende.» § 230 i kommunikasjonsdekretloven i USA gir internett-tjenester immunitet fra ansvar for materiale som er lagt inn av brukere.

Søksmålet anklager videre Twitter for å sensurere vekk synspunkter tjenesten ikke er enig i. Nunes mener også Twitter driver med såkalt «shadow-banning» av konservative politikere, som innebærer at en bruker får legge ut innlegg og kommentarer og kan se dem selv, men at ingen andre kan se noe av det den gjeldende personen skriver.

Twitter har nektet for at det driver med denne praksisen, selv om flere konservative politikere, inkludert president Donald Trump , ikke er overbevist av de forsikringene.