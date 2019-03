OVERLEVDE: Ali Adeeb (23) var i Noor-moskeen sammen med faren da terroristen åpnet ild. Foto: Erlend Fernandez Stedding, VG

Ali (23) forteller om moske-massakren: – Jeg våknet under masse folk

CHRISTCHURCH (VG) Faren til Ali Adeeb (23) kom på besøk til New Zealand for å feire sønnens bursdag. Nå ligger han hardt skadet på sykehus.

Publisert: 17.03.19 05:33 Oppdatert: 17.03.19 05:43







VG møter 23-åringen utenfor Christchurch Hospital hvor faren ligger med skuddskader nesten to døgn etter at australske Brenton Tarrant (28) åpnet ild under fredagsbønnen i Noor-moskeen bare en kilometer unna.

Minst 50 personer ble drept: Dette er ofrene

Siden 2010 har Ali, som er fra Dubai, bodd i den newzealandske byen, og han har tilbrakt mye tid i moskeen. Han bestemte seg denne fredagen for å ta med faren Adeeb Sami (53). Han forteller at fredagsbønnen akkurat hadde startet da de plutselig hørte smell.

– I starten trodde vi det var fyrverkeri. Men så begynte alle å løpe. Min første tanke var å løpe for å finne faren min. Jeg husker ikke det første skuddet, men jeg må ha mistet bevisstheten. Da jeg våknet lå jeg under masse folk.

En av dem var den blodige faren.

– Skytingen fortsatte bare. Jeg så ned i bakken, ville ikke se opp. Jeg kjente en kule sneie ansiktet mitt. Jeg kan bare forestille meg hvordan det var for dem som faktisk ble skutt, sier han til VG, og viser frem arret under det venstre øyet sitt.

Han forteller at han etter hvert fikk ringt politiet: Først en gang, så en gang til da han forsto at skytingen ikke var over. Politiet har tidligere fortalt at det tok 36 minutter fra de fikk den første meldingen – og til terroristen var pågrepet.

Les også: Skal ha blitt inspirert av Breivik

Fikk du med deg? Terrormistenkt sendte manifest til statsministeren

Da han kom seg opp fra haugen med mennesker, forsto han at faren var blant dem som var skutt.

– Jeg satt og holdt på sårene hans. Da politiet ba meg om å gå ut av moskeen, ble jeg frustrert, fordi jeg trodde faren min døde på fanget mitt. Jeg ville gjøre alt jeg kunne for å redde ham.

– Han sa «ta vare på moren din, brødrene og søstrene dine». Det er ord ingen vil høre, sier 23-åringen gråtkvalt.

Faren til Ali Adeeb (23) ligger på sykehus med skuddskader. Her viser han frem et bilde av 53-åringen på mobilen sin.

Men faren overlevde. Nå ligger han på sykehus, med flere skuddskader, blant annet i ryggen. Ali kjenner imidlertid flere som ikke kom ut av moskeen med livet i behold.

Hylles som en helt: Stjal terroristens våpen og løp etter ham

Han forteller at han blant annet kjente Atta Elayyan (33). VG har tidligere skrevet om 33-åringen, som var født i Kuwait, pappa til en liten jente og landslagskeeper i futsal.

– Et fantastisk menneske. Du vet, det er noen få folk som er helt spesielle. Han var en fantastisk far. Jeg kjente også en tolv år gammel gutt som døde, også han futsalspiller. Livet hans hadde akkurat begynt.

VG i Christchurch: Familien frykter Mucad (3) ble drept

I likhet med de andre VG har møtt i Christchurch de siste dagene, forteller også 23-åringen at han er overrasket over at noe slikt kunne skje i den ellers så fredelige byen.

Nå håper han terroren kan bringe folk nærmere – både som samfunn og som mennesker.

– Noe er galt med folk som gjør slike ting. Ikke alle er sånn. Dette er terrorisme. Det har ikke noe å gjøre med rase eller religion, det handler om det enkelte individ.

– Vi må slutte å spre hat, og starte å spre kjærlighet. Og at alle kan leve i fred. Fordi liv betyr mer enn dette.

Les også: Erna Solberg slettet Facebook-kondolanse etter muslimhets

Etter massakren har dødstallet blitt oppjustert til 50. Fortsatt ligger like mange på sykehus med skader. Wally Haumaha i New Zealand-politiet sier på en pressekonferanse natt til søndag norsk tid at de drepte er i alderen 3 til 77 år.

Han forteller at det nå pågår et møysommelig og omfattende arbeid med å identifisere de som mistet livet, slik at familiene kan få svar og ofrene kan begraves.

Ifølge muslimsk tradisjon skal dette egentlig skje innen 24 timer, men identifiseringsarbeidet gjør dette umulig.

– De siste 48 familiene må ha vært de verste i disse familienes liv. Vi forstår at det er en ekstra traume at de ikke har fått begravet sine kjære i henhold til deres religiøse tradisjon, sier Haumaha.

Natt til søndag norsk tid får VG opplyst fra Christchurch Hospital at de har 34 personer til behandling. For tolv av dem er tilstanden kritisk. I tillegg er det en fire år gammel jente med kritiske skader ved sykehuset i byen Auckland.