GAVEUTVEKSLING: Med seg til Det ovale kontor hadde Bolsonaro med seg en fotballtrøye med draktnummer 10 til Trump. I retur fikk han USAs fotballtrøye.

Brasils president på sjarmoffensiv i USA

President Donald Trump tok tirsdag imot mannen som omtales som Latin-Amerikas svar på ham selv, Brasils høyreradikale president Jair Bolsonaro.

NTB

Ingrid Hovda Storaas

Publisert: 20.03.19 01:30 Oppdatert: 20.03.19 02:02







Trump og Bolsonaro har ikke lagt skjul på sin gjensidige beundring siden sistnevnte ble tatt i ed som Brails president i USA.

Da fikk Bolsonaro, som har fått tilnavnet «Den tropiske Trump», følgende hilsen fra den amerikanske president på Twitter: «USA er med deg».

Under besøket tirsdag slo USAs president an tonen ved å ta til orde for at Brasil bør bli med i NATO:

– Vi skal se svært nøye på dette, sa Trump da han ønsket Bolsonaro velkommen til Det hvite hus.

– Jeg akter å gjøre Brasil til en betydelig ikke-NATO-alliert eller kanskje også, når man tenker over det, til en NATO-alliert, fortsatte Trump, som medga at han nok må ta en prat med NATOs øvrige medlemsland om saken.

Ytret ønske

Brasil har tidligere ytret ønske om et samarbeid med NATO, både for å få tilgang til mer amerikanske våpen og i håp om at dette skal lede til økt økonomisk samarbeid med USA.

– Mye fiendskap

Bolsonaro har siden han tiltrådte gjort alt for å distansere seg fra sine mer USA-kritiske forgjengere på den brasilianske venstresiden. Det gleder Trump.

– Det var mye fiendskap med de andre presidentene. Det er null fiendskap med meg, sa Trump tirsdag.

Bolsonaro sa på sin side at den amerikanske presidenten har endret sitt land på en måte han selv ønsker å endre Brasil, skriver Reuters:

– Brasil og USA er bundet sammen ved vår garanti for frihet, respekt for den tradisjonelle familien, frykten for Gud, og mot kjønnsidentitet, politisk korrekthet og falske nyheter.

New York Times skriver at besøket fra Bolsonaro for Trump må ha vært som å se seg selv i speilet, og ramser opp flere egenskaper ved Brasils president som gjør at han sammenlignes med Trump: En nasjonalist som har gjort seg populær delvis ved sine kontroversielle utspill på Twitter, og som er kjent for å komme med støtende utspill mot våde kvinner, homofile og urfolk.

Bolsonaro-fans møtte tirsdag opp på Arlington National Cemetery hvor Bolsonaro la ned et bånd på gravstøtten til «The Unknown Soldier.» Foto: JONATHAN ERNST / X90178

Før besøket i Det hvite hus var Bolsonaro innom hovedkvarteret til CIA, som han lovpriste. Det skapte trolig reaksjoner blant enkelte i hjemlandet, ettersom det har framkommet at CIA avlyttet telefonen til Brasils tidligere president Dilma Rousseff.

Latin-Amerikas største

Brasil, som er Latin-Amerikas største og mest folkerike land, er også verdens åttende største økonomi.

Bolsonaro hadde med seg et halvt dusin regjeringsmedlemmer da han ankom Washington, der det også skal undertegnes nye handelsavtaler og avtaler om amerikanske investeringer i Brasil under besøket.

– Nå for tida har Brasil en president som er en venn av USA og som beundrer det fantastiske landet deres, sa Bolsonaro i en tale i det amerikanske handelskammeret mandag.