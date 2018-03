Robert Muellers Russland-etterforskning undersøker nå mulige forhold mellom Trump og De forente arabiske emirater. Foto: Saul Loeb / AFP

CNN: Etterforsker Emirat-innblanding i valgkampen

Publisert: 07.03.18 08:06

En ny ledetråd i Mueller-etterforskningen peker i retning av flere hemmelige møter mellom De forente arabiske emirater og Trump-administrasjonen.

Ifølge CNN skal George Nader, diplomat og politisk rådgiver med tilknytning til Emiratene, ha havnet i FBIs søkelys på grunn av sin tilknytning til møtene.

Angivelig skal Nader ha vært til stede på flere av disse møtene, og nå spekuleres det i om Emiratene skal ha bidratt til å påvirke politiske forhold under overgangen mellom Barack Obama og Donald Trump .

Ifølge New York Times skal også spesialetterforsker Robert Mueller, som leder arbeidet med å ettergå Russlands mulige rolle i valgkampen, ha undersøkt om Nader har stått bak pengeoverføringer mellom De forente arabiske emirater og Trump-administrasjonen.

I USA er det ulovlig å ta imot pengestøtte fra utenlandske aktører til politiske kampanjer.

Nytt steg i Russland-etterforskningen

Ifølge CNNs kilder skal Nader ha vitnet foran storjuryen i forrige uke. Han skal i 2016 og 2017 ha vært til stede under flere møter mellom emiratiske tjenestemenn og personer nær tilknyttet Trump og hans valgkamp.

Nå spekuleres det i om Naders vitneutsagn vil bli brukt til å utvide Mueller-etterforskningen: Særlig hans tilstedeværelse under et møte på Seychellene i 2017 kan knyttes til den pågående etterforskningen av russisk innblanding i presidentvalget, ifølge New York Times .

Foruten Emiratene skal også angivelige representanter for både Donald Trump og Vladimir Putin ha vært til stede på Seychellene.

Nader blir omtalt av CNN som en «mystisk mann», som i årevis har opprettholdt diplomatiske relasjoner mellom ledere i Midtøsten og den amerikanske administrasjonen i Washington, og skal ha operert som en mellommann mellom USA og land i Midtøsten.