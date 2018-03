GIR SEG: Facebook-toppen Alex Stamos forlater selskapet til sommeren etter uenigheter om hvordan selskapet skal håndtere spredningen av misvisende informasjon. Foto: SCANPIX

Facebooks sikkerhetssjef går av

NTB

Publisert: 20.03.18 04:25

Alex Stamos forlater Facebook i august etter uenigheter om hvordan selskapet skal håndtere spredningen av falske nyheter.

Stamos omtaler selv sin avgang på Twitter, og skriver at han fram til avgangen vil ha en mindre fremtredende rolle i selskapet.

– Til tross for ryktene er jeg fortsatt fullt engasjert i mitt arbeid i Facebook , skriver han.

– Det er sant at min rolle har endret seg. Jeg bruker for tiden mer tid på å se på nye sikkerhetsrisikoer og jobbe med valgsikkerhet, legger han til.

Sterk stemme internt

Stamos skal ha sagt at han ville forlate Facebook i desember, men at han ble overtalt til å bli til august for å følge med på overgangen av sitt ansvarsområde. Samme måned ble hans ansvar i selskapet overført til andre, sier anonyme kilder til The New York Times .

Stamos har vært en sterk stemme i Facebook under arbeidet med å undersøke og avsløre russisk aktivitet på det sosiale mediet, noe som ifølge de anonyme kildene ofte har frustrert andre ledere i selskapet.

The New York Times skriver at Stamos' avgang er et tegn på at det er økte spenninger i virksomheten.

Uro rundt analyseselskap

Mandag uttalte analyseselskapet Cambridge Analytica, som bisto Donald Trumps valgkamp, at de avviser anklagene om at selskapet har misbrukt data om millioner av Facebook-brukere i valgkampen.

Ifølge avisene New York Times og britiske Observer dreier anklagene seg om at Cambridge Analytica brukte opplysningene fra Facebook-brukerne til å utarbeide en programvare som kunne forutsi og påvirke velgernes valg , og at resultatene ble solgt til Trumps valgkamp.

Facebook-aksjen falt 6,8 prosent på Wall Street mandag i kjølvannet av helgens avsløring i flere britiske og amerikanske medier.

