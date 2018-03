HÅNDSKREVET TESTAMENT: Ingvar Kamprad sitt testament er håndskrevet. Foto: Aftonbladet

Dette er testamentet til Ikea-grunnleggeren

Ingvar Kamprad, gründeren bak den svenske møbelkjeden Ikea, sitt testamentet viser at han deler formuen mellom familien og familiens stiftelse.

Kamprad døde i sitt hjem i Småland i slutten av januar i år, 91 år gammel.

Han grunnla møbelvarekjeden i 1943. Dette gjorde han etter hvert til en av verdens rikeste. Han var på et tidspunkt den åttende mest velstående personen i verden, ifølge Bloomberg Billionaire Index. Han skal ha hatt en formue på 470 milliarder svenske kroner.

I fjor omsatte Ikea for 350 milliarder kroner, og har 389 varehus i 53 land.

I 2012 fikk hans tre sønner aktive roller i eierskapet av Ikea. Året etter pensjonerte han seg som styreleder, 87 år gammel. Han skal likevel ha vært aktivt interessert i driften helt fram til sin død.

Nå har svenske Aftonbladet offentliggjort hans håndskrevne testamente. Der slår han fast at formuen skal deles mellom hans fire barn og familiens stiftelse.

Testamentet ble skrevet for hånd i store bokstaver på et rutete papir i 2014.

Han innleder med: «Jeg, Ingvar Feodor Kamprad, født mars 1926, bestemmer at følgende skal gjelde som min ytterste vilje og testamente».

Hans fire barn, som inkluderer sønnene Peter, Jonas og Mathias Kamprad og adoptivdatteren Annika Kihlbom, skal få halvparten av arven, altså en åttende del hver.

Kamprad har presisert i testamentet at arven vil være livsarvingenes særeie, som sørger for at barnas ektefeller ikke får noe av arven ved skilsmisse eller dødsfall.

Den andre halvdelen skal gå til familiens stiftelse som skal fremme utdannelse og forskning.

En stor del skal gå til utvikling av Norrland. Ikea-grunnleggeren var engasjert i å skape gode forutsetninger for å leve og arbeide i landets nordlige deler, skriver Aftonbladet.

Stiftelsen ble grunnlagt i 2011 med en donasjon fra familien Kamprad på 950 millioner svenske kroner. Ifølge Dagens Nyheter har nå stiftelsen en formue på 4,7 milliarder svenske kroner.