BUSINESS: Pjotr Voyshinskij (41) eier et eiendomsmeglerfirma i ST Petersburg. Han er en del av den øvre middelklassen som har vokst veldig under Putin. Foto: Harald Henden

Velstand sikrer Putin velgere

Publisert: 18.03.18 03:31

ST PETERSBURG: Det er «en million ting» forretningsmannen Pjotr Voyshinskij (41) ikke liker ved Putin, men på søndag stemmer han likevel på den sittende presidenten.

Eiendomsmeglerkontoret «En verden av eliteleiligheter» kunne vært hvor som helst i Europa. Her fyker stramt kledde, unge og utadvendte meglere mellom visninger og telefonsamtaler med en overmåte jovial tone. Da Pjotr Voyshinskij (41) og hans forretningspartner åpnet kontoret i 2009, var de tre mann, nå har Pjotr 80 ansatte, og forretningene ruller godt, skal vi dømme på 41-åringens snasne bil og dyre merkeklær.

Voyshinskij er amerikansk utadvendt i stilen etter å ha bodd og studert et tiår i USA, men når han på søndag går til valgurnen for å gjøre sin borgerplikt, stemmer han på Vestens favorittskurk, Vladimir Putin.

– Den sterke kandidaten

Egentlig ligger kosmopolitten Voyshinskijs sympatier hos de liberale partiene, representert av presidentkandidatene Grigorij Javlinskij og Ksenia Sobtsjak. «Med sine humane ideer er de ideelle kandidater for, la oss kalle det, den russiske eliten», forklarer han til VG. Men på søndag støtter han at den i allerede 18 år herskende Putin skal få seks nye år. Meglersjefen kommer kjapt med forklaringen, han er vant til at utlendinger stusser ved dette.

– Putin er den sterke kandidaten. Jeg kunne nevnt en million ting jeg ikke liker ved han, men ingen andre enn han kan takle de utfordringene Russland står overfor nå, sier Pjotr til VG.

Putins middelklasse

Vladimir Putin forventes å få en oppslutning i valget på rundt 70 prosent, ifølge statlige meningsmålingsbyråer. Selv om man ved tidligere valg har sett tilfeller av fusk til fordel for den sittende makten, er det bred enighet, selv blant norske Russlandforskere, om at ingen andre kandidater i valget har større støtte hos folket enn Vladimir Vladimirovitsj Putin.

Etter 18 år med Putin har Russland en alvorlig stor forekomst av korrupsjon, forholdet til Vesten blir stadig verre, og pressefriheten er sterkt truet. Men russere flest har det bedre nå enn de hadde før Putin kom til makten.

Arbeidsledigheten har holdt seg lav, folks kjøpekraft har økt, forventet levetid like så, og teknologi som internettdekning er bedre i Russland enn i enkelte EU-land. Særlig middelklassen har fått bedre kår i Russland under Putin.

– Den positive utviklingen har skjedd under den sittende presidenten. Kunne det vært enda bedre med en annen? Mulig det! Men det var Putin, og folk flest ser at resultatet er mer velstand. Ting er i utvikling, veiene blir bedre, broen til Krim bygges, OL i Sotsji skjedde, fotball-VM er på trappene. Etter 100 år med lite utvikling, er folk positivt overrasket over at det skjer noe i dette landet! forklarer eiendomsmegleren fra kontoret sitt.

Fakta VEKST I PUTINS TID Etter 1990-tallets økonomiske katastrofe med kjempeinflasjon, snudde trenden i 1999, det året da Putin først ble statsminister og deretter fungerende president. Så fulgte åtte år med sterk vekst. I 2008 var BNP nesten dobbelt så høyt som i 1998. Mens 1990-tallet ga enorm rikdom til noen få, de såkalte oligarkene, har Putin-perioden gitt fremvekst av en middelklasse. De reelle inntektene i husholdningen ble firedoblet mellom årene 2000 og 2013. Andelen under den offisielle fattigdomsgrensen sank også fra 30 % til rundt 10 %. (Kilde: Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI ))

Fakta BEDRE HELSETILBUD Det private helsemarkedet har tidoblet seg de siste 15 årene, og utgjør nå en tredel av russisk helsesektor, ifølge Financial Times.

Beskytteren

Den russiske middelklassen har riktig nok stått overfor noen utfordringer de siste par årene. Etter at sanksjonene mot Russland ble innført, som en konsekvens av blant annet Krim-annekteringen, er det for eksempel mindre utenlandske produkter i å finne butikken.

Likevel, det er tross alt matvarer å få, og folk flest sulter ikke, slik de gjorde for noen tiår siden. Russisk landbruk har vokst veldig som en konsekvens av importforbudet.

Skylda for økonomiske vanskeligheter legger noen på USA eller Europa, og statskontrollert media hjelper godt til å bygge opp fiendebilder: Landet er under angrep, politisk, militært og økonomisk. På statskanalene to dager før valget går det reportasjer om forsøk fra Vesten på å påvirke det russiske presidentvalget. Kjente tema – sett fra andre siden av grensen.

Forretningsmannen Voyshinskij forklarer.

– Russere som folk er nok litt hardere enn andre, og jeg tror det er på grunn av Sovjettiden. Det var et kaldt regime. Mange finner trygghet i følelsen av å kjempe mot en ytre fiende, med en sterk beskytter som står i bresjen for denne kampen. Den rollen fyller Putin godt.