EKS-SPION: Den tidligere spionen i russiske GRU Sergei Skripal svever mellom liv og død etter nerevegass-angrepet i Salisbury søndag. Her blir han håndtert av russiske etterretningsoffiserer på ukjent sted. Foto: REUTERS TV / X00514

Den britiske forsvarsministeren: Vi blir herset med av Kreml

Publisert: 08.03.18 13:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-08T12:04:55Z

Den britiske forsvarsministeren Gavin Williamson mener Storbritannia må opprette et sterkere forsvar mot russisk militær aggresjon.

Uttalelsen kommer etter forgiftningen og drapsforsøket mot eks-spionen Sergei Skripal og hans datter Yulia i Salisbury sist søndag, skriver flere britiske medier.

Far og datter ligger begge hardt skadd på sykehus, sammen med en politimann som kom til for å hjelpe.

Tilstanden for Skripal og datteren er alvorlig, men stabil, opplyser innenriksminister Amber Rudd torsdag.

Hevet konfliktnivå

Uttalelsen fra hennes ministerkollega Gavin Williamson kom på radioprogrammet BBC Radio 4:

I programmet uttalte forsvarsministeren at Vladimir Putins regime utgjør en stadig sterkere trussel.

Ministeren viste til flere eksempler på russisk aggresjon i Øst-Europa og hvordan landet har involvert seg i konflikten i Ukraina, og mente det hastet å stå opp mot Kremls økende aggressivitet.

– Russland endrer måten de kjemper på, og hever konfliktnivået. Vi ser dette i Nord-Atlanteren også. Antaller ubåter som er operative er tidoblet de siste syv årene.

– Russland er påståelige, de er mer aggressive, og vi må forandre måten vi takler dette, fordi vi ikke kan komme i en situasjon i konfliktområder hvor vi blir herset rundt av en annen nasjon, sa Williamson.

På direkte spørsmål avviste forsvarsministeren å si om han holdt Russland ansvarlig for angrepet på eks-spionen og datteren hans i Salisbury søndag.

Linkes til Trump-avsløring

Den britiske avisen The Telegraph skriver i dag at den russiske eks-spionen Sergei Skripal (66) kan linkes til personer som står bak den kontroversielle Trump-rapporten som skal ha blitt utarbeidet av den tidligere britiske agenten Christopher Steele.

I rapporten hevdes det at Russland sitter på avslørende materiale som kan skade USAs president.

En av påstandene i rapporten går ut på at russisk etterretning har videoopptak av Donald Trump i en kompromitterende situasjon, som er egnet til å drive utpressing mot ham.

Den tidligere MI6-agenten Steele ble i fjor utpekt som forfatter av rapporten. Ifølge The Telegraph er det en sikkerhetskonsulent i selskapet som utga den oppsiktsvekkende Trump-rapporten som har hatt en viss kontakt med Sergei Skripal.

Da den russiske eks-spionen ble frigitt av Russland i 2010 som følge av en spionutveksling mellom USA og Russland, tok han opphold i den idylliske lille katedralbyen Salisbury utenfor Southampton.

Her skal han ha blitt «nær» en sikkerhetskonsulent som arbeidet for Christopher Steeles selskap. Også denne sikkerhetskonsulenten bor i Salisbury.

Linkedin-profil fjernet

På sin Linkedin-profil skal mannen ha oppgitt at han gjør arbeid for Orbis Business Intelligence, som er Christopher Steeles selskap. Denne Linkedin-profilen skal ha blitt tatt ned de seneste dagene, skriver avisen.

Christopher Steeles Trump-rapport var på 35 sider, og resulterte i en formell etterforskning i USA av hvorvidt Russland hadde blandet seg i det amerikanske valget. Dette ble blankt avvist både av Russlands president Vladimir Putin og Trump.

– Hvis Kreml tror at Skripal kan ha hjulpet til med Trump-rapporten, kan det forklare motivet for drapsforsøket, skriver The Telegraph, som peker på at det har gått 17 år siden Skripal ble frigitt fra Russland.