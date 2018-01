PÅGREPET: Disse ti turistene er pågrepet i Kambodsja. Dette er et bilde som lokalt politi har gitt ut til mediene. Foto: Politiet

Nordmann (22) pågrepet i Kambodsja – anklages for «porno-dansing»

Bjørnar Tommelstad

Tor-Erling Thømt Ruud Reporter i VG. Dekker hovedsaklig kriminalsaker. Laget blant annet podkastene "Uløst" om drapet på Birgitte Tengs og forsvinningen til Therese Johannessen. Har tidligere jobbet i Smaalenenes Avis og NRK. Kommer fra Spydeberg i Østfold. Har bachelorgrad i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Telefon: 928 63 515 Har du informasjon om saker så tar jeg imot tips. Du er selvsagt 100 prosent anonym hvis du ønsker det.

Publisert: 28.01.18 11:50

UTENRIKS 2018-01-28T10:50:55Z

Flere utenlandske turister er pågrepet etter en politirazzia i ferieparadiset Siem Reap. En av dem er en 22-åring fra Oslo.

Nordmannen er en av ti utlendinger som er navngitt og avbildet i en pressemelding fra lokalt politi.

De ti ble pågrepet etter at politiet torsdag gjennomførte en storaksjon mot en villa i Siem Reap, en populær destinasjon for backpackere. Den kambodsjanske byen ligger like ved tempelet Angkor Wat.

I villaen mener politiet at det ble arrangert en fest som går under navnet «Lets Get Wet».

Utlendingene anklages for det som politiet kaller «pornografisk dansing».

I tillegg til 22-åringen fra Oslo, er fem briter, to kanadiere, en nederlender og en newzealender pågrepet.

De pågrepne er mellom 19 og 35 år gamle.

– UD må hjelpe

I Norge sitter fortvilte pårørende og venter på svar.

22-åringens mor har latt seg intervjue av Dagbladet . Hun håper sønnen nå får hjelp av Utenriksdepartementet (UD).

– Jeg tenker jo nå at han må komme hjem. Jeg håper de nå får hjelp og at UD kan bidra med å få ham hjem. Dette er jo en fortvilet situasjon, sier moren til Dagbladet .

Ifølge moren reiste 22-åringen til Kambodsja i slutten av november. Han skal ha vært på en rundreise i flere land i Sørøst-Asia.

– Han er en fin gutt. Det som fremstår som anklagene høres ut som noe som kan ha skjedd hvem som helst. Han har jobbet, tjent opp penger og reist på tur dit. Helt vanlig, sier moren til Dagbladet .

UD opplyser til VG at de søndag morgen undersøker saken.

- Utenrikstjenesten er gjort kjent med at en norsk borger skal være arrestert i Kambodsja, og arbeider med å få klarhet i saken. Utenrikstjenesten kan ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i sin oppfølging av en pågående konsulærsak, opplyser pressetalsperson Kristin Enstad i UD.

Storaksjon mot fest

Torsdag gjennomførte politiet en storaksjon mot en villa i Siem Reap. Der skal det ha vært en såkalt «pub crawl» og et arrangement som går under navnet «Lets Get Wet».

– Villaen var leid av utenlandske turister som var der for å drikke og delta i sexy, pornografiske danser, står det i en uttalelse fra politiet.

Hele 87 festdeltagere ble tatt i politiaksjonen, de aller fleste av dem utenlandske turister. Alle ble tatt med til en politistasjon hvor de ble avhørt og «utdannet», ifølge lokale medier.

– Vi slo til for de drev med aktiviteter som bryter med vår kultur, sier politisjefen Duong Thavry til nyhetsbyrået AFP.

– Vi er uskyldige

– Det hele var forvirrende. De gjennomførte en razzia og tok oss. Det var et sted mellom 80 og 100 mennesker på festen, sier en festdeltager til det britiske nyhetsbyrået PA.

77 av de pågrepne ble løslatt etter å ha vært hos politiet.

Mens de ti siste, blant dem den norske 22-åringen, ble fengslet og siktet for å ha «sunget og danset pornografisk», ifølge AFP.

De ti skal ha blitt fremstilt for en lokal domstol søndag, ifølge britiske medier.

– Vi er uskyldige. Vi vet ikke hvorfor vi er pågrepet. Vi får forskjellige historier fra forskjellige folk, sier en av de pågrepne til en britisk avis.

Politiet har gitt ut bilder som angivelig viser «porno-dansingen». De viser unge menn og kvinner i sexstillinger på gulvet. Kvinnene har på seg klær, mens enkelte av mennene har bar overkropp.

Både i sosiale medier og i newzealandske medier er det fremkommet påstander om at bildene politiet har gitt ut er flere år gamle. At bildene stammer fra en «pub crawl» i Siem Reap som ikke lenger blir arrangert.