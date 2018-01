I ISRAEL: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu søndag. Foto: Guri Solberg / UD / UD

Norsk bistandsarbeider utvist fra Israel: UD er kritiske

Amund Bakke Foss

Publisert: 08.01.18 11:08

UTENRIKS 2018-01-08T10:08:17Z

Kirkens Nødhjelp bekrefter at en av deres medarbeidere lørdag ettermiddag ble nektet innreise til Israel sendt ut av landet, under utenriksminister Ine Eriksen Søreides første besøk til Israel. Nå retter UD kritikk mot landets myndigheter.

– Kirkens Nødhjelp bekrefter at en av våre medarbeidere lørdag ettermiddag ble nektet innreise til Israel, internert og sendt ut av landet. Vi bestrider grunnlaget for innreisenekten, sier kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp, Håkon Haugsbø, til VG.

Medarbeideren er tilknyttet EAPPI-programmet, som er et felles kirkelig humanitært arbeid for å forebygge brudd på menneskerettighetene på Vestbredden og i Jerusalem.

Ifølge den israelske avisen Haaretz skal bistandsarbeideren ha søkt om visum til ansatte i sin organisasjon på feil grunnlag. Ifølge israelske myndigheter skal arbeiderne ha kommet til Israel og bedrevet andre aktiviteter enn det som var oppgitt i visumsøknadene. Noen av dem politiske.

UD har tatt opp kritikk

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøker Israel og Palestina 7. og 8. januar.

– Vi er kjent med saken der en norsk borger lørdag ble nektet innreise på Ben Gurion. Vår ambassade tok lørdag opp saken med israelsk UD, men vedkommende ble i går sendt ut av Israel, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide til VG.

Hun sier videre at UD den siste tiden har sett at representanter for sivilt samfunn fra flere land, inkludert fra USA, har blitt nektet innreise til Israel.

– Norge stiller seg kritisk til dette, og har gitt uttrykk for det til israelske myndigheter. Senest i går tok jeg dette opp med statsminister Netanyahu, og jeg gjentok det i dag i møtet med ministeren for regionalt samarbeid.

Videre sier Søreide:

– Det er svært uheldig at nordmenn som kommer for å følge opp ulike programmer og bistandsprosjekter har blitt eller kan risikere å bli nektet innreise til Israel. Jeg noterer med overraskelse at israelske myndigheter har offentliggjort en liste over organisasjoner som ikke vil få innreise til Israel på bakgrunn av at Israel hevder de støtter BDS. En norsk organisasjon er blant disse. Vi vil fortsette, sammen med andre berørte land, å ta opp vår kritikk av denne praksisen med israelske myndigheter. Vi kommer også til å fortsette å ta opp enkeltsaker.

Bestrider anklager

Kirkens nødhjelp sier det ikke er første gangen medarbeidere tilknyttet ledsagerprogrammet blir nektet adgang til Israel.

– Men vi vil sterkt bestride anklager om at vår medarbeider gjennom sitt arbeid har lagt til rette for ulovlig innvandring til Israel, sier kommunikasjonssjef Håkon Haugsbø.

– Vi reagerer sterkt på denne typen beskyldninger mot en medarbeider tilknyttet et humanitært program som er gitt høy prioritet av FN, og vil be israelske myndigheter om en forklaring på dette, sier Haugsbø.

Kirkens Nødhjelp opplyser at Ledsagerprogrammet ble opprettet av Kirkenes Verdensråd for snart 16 år siden. På vegne av de norske kirkene sender Kirkens Nødhjelp fire ganger i året grupper med ledsagere til utvalgte byer og landsbyer, der de bistår israelere og palestinere som arbeider for en fredelig løsning på konflikten.