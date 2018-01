AKTIVITET: Lava og røyk har veltet ut av vulkanen siden 13. januar. Foto: Bullit Marquez/AP/NTB scanpix

President Duterte lover hjelp til vulkanflyktninger

NTB

Publisert: 29.01.18 13:48

UTENRIKS 2018-01-29T12:48:56Z

Filippinenes president Rodrigo Duterte lover å hjelpe menneskene som har måttet flykte fra vulkanutbrudd i Albay-provinsen, 330 kilometer sør for Manila.

Presidenten har foreløpig bevilget vel 3,2 millioner kroner til mat og helsetiltak for de rundt 90.000 innbyggerne som har forlatt sine hjem. Mandag besøkte han provinsen som er rammet av utbruddet.

Lokale myndigheter frykter at de provisoriske leirene som er opprettet, vil bli fullstendig sprengt. Det er anslått at de evakuerte ikke får flytte tilbake før om minst en måned. Myndighetene har trukket opp en 9 kilometer bred forbudssone rundt hele fjellet og alle innenfor er evakuert.











1 av 4 SPYTTER LAVA: Dette bildet viser vulkanutbruddet sett fra byen Daraga. TED ALJIBE / AFP

Sanitærsituasjonen er svært dårlig i leirene.

– Vi mangler over 1.200 toaletter. I dag er det 200 personer per toalett, og dette er et helseproblem, sier guvernøren i Albey-provinsen.

Mayon-vulkanen har spydd ut aske og lava siden 13. januar. Røykskyen strekker seg 5 kilometer opp i lufta. Utbruddet har ført til masseevakuering fra tre større og seks mindre byer ved foten av fjellet. Et sammenhengende regn gjennom helgen har utløst flere leirskred.

Renato Solidum ved Filippinenes nasjonale seismologiske senter sier at aktiviteten ikke er så intens som i forrige uke. Den holder seg på nivå 4, hvilket betyr at et katastrofalt utbrudd fortsatt er mulig.