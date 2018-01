Professor: – Dette var en veldig redigert utgave av Trump

Publisert: 31.01.18 07:33

UTENRIKS 2018-01-31T06:33:43Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Professor Robert Y. Shapiro mener Donald Trump hadde en godt skrevet tale, som han fremførte overraskende bra.

– Dette var antagelig den mest avbalanserte, lange talen Donald Trump har holdt. Den viste dem som mener at han er fullstendig tulling at han faktisk er i stand til å oppføre seg normalt, mener professor Robert Y. Shapiro ved Columbia University i New York.

Få minutter etter at Donald Trump har avsluttet sin første State of the Union-tale påker Shapiro overfor VG at selv når presidenten fremfører ferdigskrevne taler, som han leser fra en såkalt teleprompter, pleier han ofte å «skli ut».

– Denne gang fulgte han manus stort sett hele tiden. Det var en godt skrevet tale og hans avlevering var bra.

– Overrasket dette deg?

– Ja, jeg er veldig overrasket over at han klarte det. Dette er i aller høyeste grad en redigert utgave av Donald Trump. Jeg tror nok vi allerede i morgen vil se «den andre» Trump, som igjen tvitrer om Russland-etterforskningen og Hillary Clinton, sier professoren, som er ekspert på amerikansk politikk.

Lar seg ikke lure

Shapiro tror dette var en tale som kan forene Det republikanske partiet bak Trump som en tydelig leder. Han tror derimot ikke han sikret seg mer støtte fra noen demokrater.

– Det til tross for at han snakket om enkelte ting som like gjerne en demokrat kunne sagt. Som for eksempel ønskene om fødselspermisjon og jobbtrening. Det ironiske er at nå fikk han applaus fra republikanerne på disse tingene. De hadde aldri applaudert en demokrat for det samme, slår professoren fast.

Ifølge en meningsmåling det amerikanske tv-selskapet CBS gjorde etter Trumps tale, oppga åtte av ti seere som fulgte sendingen at de følte at presidenten forsøkte å forene landet, fremfor å splitte det.

– To tredjedeler oppga at talen gjorde at de følte seg stolte, mens bare en tredjedel sa at talen gjorde dem tryggere, skriver CBS på sine hjemmesider.

CNN tok også opp en meningsmåling etter talen. Den viser at 48 prosent av seerne hadde et «veldig positivt inntrykk» av talen. Dette er den laveste scoren siden CNN startet målingene i 1998. Da Barack Obama holdt sin første State of the Union-tale i 2010, oppga 57 prosent av de spurte at de hadde et veldig positivt inntrykk av Obamas tale, ifølge tv-selskapet.

En som ikke applauderer talen er Andy Green, direktør for økonomipolitikk i den liberale tenketanken Center for American Progress i Washington, D.C.

– Talen var full av faktafeil og misledende uttalelser. For eksempel skryter han over lønnsvekst, men sannheten er at den er halvert sammenlignet med Barack Obamas siste år. Han løy også om kriminalstatistikken. Det er ikke slik at immigranter står for en spesielt stor del av den.

Han ser på talen som splittende, og forteller til VG at han ikke lar seg lure av at Trump «forsøkte å fremstå presidentaktig».

– Hans ekte jeg, den som går etter alt og alle på Twitter, skinte gjennom for de som faktisk lyttet. Tilhengerne hans vil sikkert like det han sier om å synge nasjonalsangen og det amerikanske flagget. Det er som eplepai for dem, men de hører ikke etter hva innholdet i det han faktisk sier er, mener Green, og viser til ting som at Trump ønsker å kvitte seg med Obamas helselov.

– Fremtidsrettet

Ikke uventet er det konservative USA langt mer positive til innholdet i Donald Trumps tale. Lederen for tenketanken FreedomWorks, Adam Brandon, sier i en uttalelse etter talen at presidenten allerede har mye å være stolt over, og trekker blant annet frem skatteloven, en blomstrende økonomi og kutt i føderale reguleringer.

Brandon mener også Trump la frem spennende tanker for det kommende året. Han nevner spesielt planene om satsing på samferdsel, Trumps ønske om å promotere amerikanske produkter rundt i verden og at en kriminalreform kan være på trappene.

Corey Lewandowski, Trumps tidligere kampanjesjef, er også fornøyd med sin tidligere sjef.

– Dette var en veldig god, positiv og fremtidsrettet tale, sier han til Fox News.

Ikke uventet kom det flere negative reaksjoner fra filmmiljøet i Hollywood i løpet av natten. Skuespiller Elisabeth Banks skrev følgende på Twitter:

– Ikke alle immigranter er medlemmer i mordergjenger. En av dem farget håret mitt i dag, skrev Banks, kjent fra blant annet storfilmen Spider-Man.

Franklin Leonard, en sentral figur i Hollywoods filmproduksjonsmiljø, tok enda hardere i.

– En dritt-tale skrevet av dritt-folk og levert av noe enda verre, skrev han på Twitter.