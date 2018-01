STOPPET FINANSIERING: Republikanere og Trump beskyldes for å bruke helseordning som pressmiddel i budsjettforhandlinger. Foto: NICHOLAS KAMM / AFP

Ni millioner barn kan miste helsehjelp i USA

Publisert: 21.01.18 11:57

Statlig helsehjelp for fattige barn og gravide har vært uten finansieringsavtale siden oktober. Snart er kassen tom. Foreldre frykter liv kan gå tapt.

Natt til lørdag ble det klart at den amerikanske forvaltningen stenger, og sender ansatte hjem, da det ikke er penger til å betale dem lønn. Grunnen er at republikanere og demokrater ikke klarer å bli enige om årets budsjett.

Natt til mandag skal de igjen forsøke å få gjennom et forslag om midlertidig finansiering.

Det er dog ikke bare de statlige ansatte som nå rammes av en bitter budsjettstrid.

Ni millioner barn og 370.000 gravide risikerer nå å stå uten helsehjelp, viser tall fra amerikanske myndigheter.

Foreldre og fagfolk frykter at liv kan gå tapt i den politiske tautrekking.

Ordning for lavtlønte

Det er barn og gravide tatt opp i helseordningen, Children’s Health Insurance Program (CHIP) , som nå rammes av budsjettkrisen. Finansieringen av den statlige ordningen gikk formelt sett ut 30. september i fjor.

Familier fra arbeiderklassen, som ikke har råd til privat forsikring, er del av CHIP-ordningen.

I løpet av perioden januar til mars vil 28 stater gå helt tom for penger til å drifte helsehjelpen, ifølge Macpac , kommisjonen for betaling og tilgang til Medicaid og CHIP.

Panikk hos foreldrene

Bakgrunnen for situasjonen er at Republikanerne i snart fire måneder ikke har fått på plass en forlengelse av tilskuddsavtalen. I desember ble det bevilget en kortvarig midlertidig finansiering, som var tenkt å holde til ut mars 2018.

Nå melder flere stater at de kan gå tomme for penger til å drive ordningen lenge før. Noen allerede i januar, melder CNN . Dette har skapt panikk hos foreldrene.

– Jeg forstår det ikke, sier Tracy Belt til Los Angeles Times . Sønnen Bobby har diabetes type 1 og er avhengig av svært kostbare medisiner. Han er forsikret gjennom CHIP.

– Hvordan kan de gjøre dette mot barn? Jeg er sikker på at Bobby hadde foretrukket å bli født i en familie som bodde på et herregård og ikke i en lastebilsjåfør sin familie, sier Belt.

Tverrpolitisk enighet

Tradisjonelt har CHIP-ordningen vært gjenstand for stor tverrpolitisk enighet. Det er første gangen ordningen går uten formell finansiering over så lang tid.

Nå beskyldes Republikanere for å ha tatt helsehjelpen som gissel for å presse igjennom budsjettet.

Dette på tross av at både demokrater og republikanere er enige om å finansiere ordningen i ytterligere fem år.

Uenigheten dreier seg om hvor pengene skal tas fra. Republikanere krever kutt i andre helseordninger, som demokrater ikke ønsker å gå med på.

Det er blitt fremmet krav om ytterlige akutt finansiering, inntil avtalen er på plass.

I en tweet 18. januar skrev Trump at ordningene krever en langsiktig løsning, ikke en midlertidig forlenget finansiering.

Demokrater kjemper for å gjeninnføre amnesti for de 800 000 illegale innvandrer som kom til USA som barn. Trump har truet må å kaste ut samtlige.

Begge parter beskylder hverandre for å skyve svake grupper foran seg.

Republikanerne har flertall i både kongressen, senatet, og styrer Det hvite hus.

Forsøker på nytt mandag

Senatet i USA skal mandag på ny stemme over et forslag om finansiering av statsapparatet i et forsøk på å løse budsjettkrisen. Demokratene truer med nytt nei, melder NTB.

– Jeg kan forsikre om at vi vil ha avstemningen klokka 1 natt til mandag, med mindre det er ønske om å ha den tidligere, sier republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell i en pressemelding.

Republikanere mener det er demokratenes feil at statsapparatet er stengt, mens demokratene mener det er Trump og hans forhandlingsmetoder som har skylda.

Sakens kjerne er skjebnen til de 800 000 illegale innvandrerne. Presidenten skal ifølge demokratene først ha gitt signaler om at han var villig til å lage en avtale om innvandring, før han senere trakk seg.

–Å forhandle med president Trump er som å forhandle med gelé, sier Schumer.