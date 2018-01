UTENRIKSMINISTRE: USAs Rex Tillerson og Canadas Chrystia Freeland er vertskap for Nord-Korea-møtet. Her er de sammen med Sør-Koreas Kang Kyung-wha (t.v.) og Japans Taro Kono (t.h.) under møtets innledning. Foto: BEN NELMS / REUTERS

USAs utenriksminister: – Vi ser et globalt problem som trenger en global løsning

Publisert: 16.01.18 19:35

UTENRIKS 2018-01-16T18:35:04Z

VANCOUVER (VG) Mens den norske utenriksministeren i full fart måtte dra hjem til Norge, minnet Rex Tillerson sine kolleger fra 19 land om at Oslo ligger nærmere Nord-Koreas hovedstad, Pyongyang, enn hva Seattle på USAs vestkyst gjør.

– Vi ser et globalt problem som trenger en global løsning, sa Tillerson i sitt innledningsforedrag før møtet mellom 20 lands utenriksministre startet.

Da hadde han listet opp flere byer i flere land som er nærmere den nordkoreanske hovedstaden enn hva byer i USA er.

– Oslo er nærmere Pyongyang enn Seattle, sa han blant annet.

Temaet for møtet til det som har fått tilnavnet «Vancouver-gruppen» er sikkerhet og stabilitet på Korea-halvøyen, og da selvsagt med fokus på Nord-Koreas utvikling av atomvåpen.

Den amerikanske utenriksministeren var i sitt foredrag opptatt av at alle land må jobbe sammen for å ikke undermindere FN-sanksjonene mot landet. Tillerson var klar på at dersom noen land velger å lempe på disse, så vil man ikke kunne finne en løsning på krisen. Han henvendte seg spesielt til Russland og Kina, som ikke deltar på tirsdagens møte her i Vancouver.

– Vi ber Russland og Kina om å fullt implementere sanksjonene. Vi kan ikke godta noe annet, sa Tillerson.

Storbritannias Boris Johnson møtte pressen i en pause under møtet. Også han stresset viktigheten av at Kina gjennomfører sanksjonene.

– Kina er den viktigste faktoren. De står for 93 prosent av all handel Nord-Korea gjør, sa Johnson.

Hans japanske kollega, Taro Kono, mener at å løfte på sanksjonene nå - i et håp om at det vil endre Nord-Koreas politikk - vil være naivt.

– Vi må se på hva de faktisk gjør. Ikke hva vi håper de skal gjøre. Vi må ikke bli blendet av Nord-Koreas sjarmoffensiv. Vi må opprettholde en maksimal sanksjonskampanje, sa han i sin innledning.

Sør-Koreas utenriksminister, Kang Kyung-wha, svar opptatt av å kombinere sanksjoner med å tilby nordkoreanerene hjelp til en bedre fremtid. I likhet med Tillerson advarte hun mot at dette er en utfordring for flere land enn de som er Nord-Koreas nærmeste naboer.

– Denne trusselen gjelder oss alle.

Norges statsråd manglet

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide skulle egentlig deltatt på møtet . Hun ankom Vancouver mandag ettermiddag, lokal tid, og deltok på kvelden i en middag med sine kolleger.

Da møtet startet 08.30, lokal tid, tirsdag morgen var statsråden derimot ingen sted å se. I en tekstmelding fra hennes presseteam ble det til VG, som er tilstede i Vancouver, opplyst om at hun hadde blitt bedt om å komme hjem til Norge tidligere enn planlagt, og var allerede på vei.

Bakgrunnen skal være at Erna Solberg onsdag skal presentere sin nye regjering, og at det dermed skal holdes statsråd på Slottet.

Ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Tine Mørch Smith tok statsrådens plass, til høyre for Storbritannias utenriksminister Boris Johnson.

I et intervju med VG og Dagbladet natt til tirsdag fortalte Eriksen Søreide derimot om konstruktive samtaler rundt middagsbordet, men at hun og kollegene hennes er urolige med tanke på Nord-Koreas utvikling av missiler og atomvåpen . Noe som skjer i høyt tempo.

– Det er en grunn til at 20 land samles her i Vancouver, og det er en grunn til at NATO har engasjert seg. Det er lite som skal til for at misforståelser, eller uhell, oppstår. Det skaper betydelig bekymring, sa Eriksen Søreide.

Ser etter diplomatiske løsninger

I likhet med hva hennes kolleger sa i sine innledningsforedrag tirsdag var statsråden opptatt av at det er diplomatiske midler som er eneste alternative løsning på krisen.

Statsråden lister opp fire punkter hun mener blir viktige fremover for at situasjonen ikke skal eskalere enda mer:

At det blir lagt press på Nord-Korea gjennom sanksjonene som er vedtatt. Hun tror ikke det vil bli diskutert ytterligere sanksjoner på dette møtet ettersom det er noe som hører hjemme i FNs sikkerhetsråd.

Kina må utøve det presset de kan i sterkere grad enn de gjør i dag. Statsråden tror likevel ikke at det faktum at Kina - og Russland for den del - ikke er med i «Vancouver-gruppen» vil gjøre møtet mindre effektivt.

Det må bygges tillit til dialog.

Nord-Korea må holde forpliktelsene og avtalene de inngår. Ifølge utenriksministeren skjer det altfor ofte at disse blir brutt. For eksempel har de meldt seg ut av ikke-spredningsavtalen.

