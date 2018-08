BOR I TYRKIA: Pastoren Andrew Craig Brunson ble 25. juli overført til husarrest i kystbyen Izmir etter å ha har sittet varetektsfengslet i snart to år. Han har bodd i Tyrkia i 23 år. Foto: Emre Tazegul / AP

NATO-allierte Tyrkia og USA i full krangel over pastor

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 04.08.18 07:11

UTENRIKS 2018-08-04T05:11:30Z

ISTANBUL (VG) USA har innført sanksjoner mot Tyrkia fordi landet nekter å løslate den terrortiltalte amerikanske pastoren Andrew Brunson fra husarrest.

I sentrum for en eskalerende krise mellom de to NATO-allierte landene står den evangelistiske pastoren Andrew Craig Brunson (50) fra North Carolina. Saken om ham er ikke ny, men har de siste ukene blusset opp til full styrke.

Pastoren ble pågrepet i oktober 2016 i Tyrkia , tiltalt for spionasje og forbindelser til de kurdiske opprørerne PKK og det forbudte Gülen-nettverket.

Erdogan vil bytte pastor mot predikant

Brunson har nektet for anklagene, og har USAs regjering i ryggen. President Donald Trump har gjentatte ganger bedt om at Brunson løslates og sendes til USA. Trump har omtalt fengslingen som «en skam». Pressetalsperson Sarah Sanders i Det hvite hus har omtalt Brunson som et «offer for en urettferdig og urettmessig oppmerksomhet fra Tyrkias regjering».

Men Tyrkia nekter å innfri amerikanernes krav, så lenge USA ikke innfrir deres: Nemlig å utlevere den islamske predikanten Fethullah Gülen , som bor i eksil i Pennsylvania. Tyrkiske myndigheter mener Gülen var selve arkitekten bak kuppforsøket sommeren 2016 .

Bakgrunn: Derfor er forholdet mellom USA og Tyrkia så dårlig

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har foreslått en byttehandel mellom pastoren og predikanten. Men så langt har ingen av partene vist tegn til å bøye av.

Aldri straffet NATO-alliert før

Onsdag innførte USA sanksjoner mot Tyrkias innenriksminister Süleyman Soylu og justisminister Abdulhamit Gül «i håp om at Tyrkia innser alvoret», som utenriksminister Mike Pompeo uttalte det.

Dette er første gang USA innfører sanksjoner mot en NATO-alliert. Alvorlighetsgraden ved sanksjonene tilsvarer de som er innført mot en rekke russiske politikere og forretningsmenn, ifølge avisen Hürriyet Daily News .

Truer med mottiltak

Sanksjonene har fått Ankara til å rase.

– Vi har hele tiden sagt at trusler og sanksjoner ikke kommer til å gi resultater, sa Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu etter samtaler i Singapore med Pompeo fredag.

Fire av partiene i Tyrkias nasjonalforsamling har gått sammen om en fordømmelse av sanksjonene. Den tyrkiske regjeringen truer nå med straffetiltak. «Det vil så fort som mulig komme et svar på denne aggressive holdningen», heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet i Ankara.

Drev kirke i Izmir

Pastor Brunson har bodd i Tyrkia i 23 år, og drev en kirke i storbyen Izmir på Egeerhavskysten. Det var her han ble arrestert i oktober i fjor.

25. juli ble han løslatt etter nesten to år i fengsel og overført til husarrest grunnet helseproblemer. Brunson er iført reiseforbud og kan ikke forlate sitt hjem i Izmir. Pastoren risikerer 35 års fengsel, og rettssaken mot ham er utsatt til oktober.

Feiden over Brunson kommer på toppen av andre problemer mellom USA og Tyrkia. Det anstrengte forholdet skyldes først og fremst predikanten Gülen, men også motstridende politikk i krigen i Syria. USA støtter den kurdiske militsen YPG som kjemper langs Tyrkias grenser i nord, mens Tyrkia anser YPG for å være en terrorgruppe i ledtog med PKK.