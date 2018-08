BLE AMERIKANSKE: Foreldrene til USAs førstedame Melania Trump, Viktor and Amalija Knavs, hører sin egen advokat kunngjøre at de nå er amerikanske statsborgere. Foto: Seth Wenig / AP / NTB scanpix

Melania Trumps foreldre har fått amerikansk statsborgerskap

USAs førstedame Melania Trumps foreldre er innvilget amerikansk statsborgerskap. Paret er fast bosatt i USA, men har til nå hatt slovensk statsborgerskap.

Viktor og Amalija Knavs avla statsborgerskapseden i New York torsdag, opplyser en advokat for paret.

Ifølge CNN har ekteparet fått statsborgerskap gjennom at Melania har sponset dem, et type familievisum som Trump-administrasjonen har villet avskaffe.

Melania Trump har ikke villet kommentere saken.

74 år gamle Viktor Knavs er to år eldre enn USAs president Donald Trump . Amalija Knavs er 73 år gammel. De er begge pensjonert. De har så langt oppholdt seg i USA på såkalt «green card», som Melania står som sponsor av. Det betyr at de har kunnet bo og arbeide i USA og legger grunnlaget for permanent statsborgerskap.

President Trump og hans administrasjon har villet avskaffe flere typer visum, deriblandt denne, som de hevder er skadelige for landet.

Knavs-parets immigrasjonsadvokat, Michael Wildes, er selv ikke enig i Trump-administrasjonens immigrasjonslinje.

– Jeg tror på prinsippet med familiegjenforening, noe som er en av hjørnesteinene i immigrasjonspolitikk og -juss og som har bragt millioner av lykkelige familier til vårt land, sier han til CNN.

Når han blir spurt om presidentens kritikk av familiebasert immigrasjon og det at Trump jevnlig kaller det «kjede-immigrasjon», svarer Wildes:

– Jeg kan ikke kommentere presidentens politikk når det gjelder mine klienter, men jeg personlig har vært motstander av presidentens immigrasjonspolitikk.

Ifølge New York Times må Knavs-paret ha hatt «green cards» i minst fem år før de kan søke om statsborgerskap. Den gjennomsnittlige behandlingstiden er for tiden 11 til 12 måneder.

Førstedamen het opprinnelig Melanija Knavs. Hun skiftet navn til Melania Knauss da hun startet sin modellkarriere. Hun bosatte seg i 1996 i New York og møtte Donald Trump to år senere.

Melania Trump fikk sitt statsborgerskap i 2006, etter å ha fått et «green card».