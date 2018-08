Ble separert av Trump - gjenforent etter 81 dager

PALENCIA, GUATEMALA (VG) I det enkle hjemmet i de grønne dalene ved Jardines de la Atlantico klemmer en mor og en sønn hverandre så lenge at det nesten gjør vondt. I nesten tre måneder var de splittet fra hverandre på Trump-administrasjonens ordre.

– Det er et mirakel at han er tilbake. De 81 dagene føltes som flere år. Det er helt utrolig at vi er gjenforent, sier Elsa Johana Ortiz Enriquez til VG.