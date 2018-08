PUS-FORBUD: Katter får skylden for at kivifuglen har forsvunnet. Foto: Scanpix

Bygd i New Zealand vil forby katter

UTENRIKS 2018-08-30T04:50:49Z

Naturvernere i New Zealand mener katter er skadedyr som truer lokale arter. Den lille bygda Omaui vil nå forby dyrene.

NTB

Publisert: 30.08.18 06:50 Oppdatert: 30.08.18 08:24

Lokale myndigheter har foreslått at alle katter må kastreres og registreres med microchip, og at ingen katter skal erstattes når de dør.

– Vi hater ikke katter, men vi vil ha en natur med et rikt dyreliv, sier John Collins, styreformann i Omaui Landcare Charitable Trust, som er en av aktørene bak forslaget.

Forslaget kommer kort tid etter at landets miljøvernminister Eugenie Sage foreslo at innbyggerne i hovedstaden Wellington ikke lenger bør skaffe seg katter. Bakgrunnen var at han ønsker å se landets mest ikoniske fugl, kivifuglen, i urbane områder.

Katter, som ankom øylandet med europeiske innvandrere, har lenge vært upopulære blant naturvernere ettersom de er dyktige jegere som er kjent for å drepe lokale fugle-, insekt- og øglearter.

Katteelskere over hele landet oppfordrer nå folk til å signere en underskriftskampanje for å sette en stopper for forslaget.