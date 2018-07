REDD: Jöran Johansson har vært redd for å miste huset til flammehavet. Det står fortsatt, men alt rundt er svartsvidd, forteller han. Foto: Odin Jæger

Måtte evakuere i hui og hast: – Bakken er aldeles kullsvart

Publisert: 24.07.18 17:36 Oppdatert: 24.07.18 18:11

FÄRILA (VG) Seksbarnsfaren Jöran Johansson måtte evakuere familiens bolig i Enskogen i Gävelsborg län så fort som mulig da flammene nærmet seg huset forrige uke.

Mandag pakket Johanssons kone Gerd sakene og evakuerte til den nærliggende byen Färila sammen med barna i alderen 4 til 12 år. Johansson ble igjen for å bløtlegge området rundt huset i et forsøk på å hindre at flammene kom så langt.

– Dagen etter våknet jeg klokken halv fire på morgenen. Da brant det for fullt på berget ovenfor huset. 112 gikk det ikke an å komme igjennom på, så jeg ringte naboen som hoppet i bilen for å varsle brannvesenet, forteller Johansson til VG.

«Nå er det nok kjørt»

Til slutt kom et helikopter som fikk slukket det som truet huset mest, men det var først etter flere timer.

– Så da var det nære på. Jeg ringte til Gerd og sa at «nå er det nok kjørt», forteller han.

Flere ganger har kun veien skilt huset fra den voldsomme skogbrannen rundt Enskogen i Ljusdal kommune. Hele fire branner herjer i området, og de utgjør til sammen den største brannen i moderne tid i Sverige .

I tettstedet Enskogen, hvor Johansson og ni andre husholdninger holder til, har ingen mistet huset i brannen til nå, men området er totalt forandret, kan Johansson fortelle.

– Alt er borte. Det finnes ingenting igjen. Bakken er aldeles kullsvart, forteller Johansson.

Savner å sove i egen seng

Sønnen Sebasitian (12) synes situasjonen har vært «skummel», og håper de snart kan reise hjem igjen.

– Jeg savner sengen min, forteller han.

12-åringen ser likevel positivt på at familien som ikke hadde noen ferie planlagt i år, og fikk en campingtur likevel.

– Til vanlig bor nærmeste kompis en og en halv mil fra huset mitt, mens nå har jeg dem rett i nærheten, forteller Sebastian.

Familien Johansson lever med en konstant frykt for at brannen, som nå delvis er under kontroll i deres område, skal blusse opp igjen og nærme seg huset. Tirsdag og onsdag er det meldt varmt vær, og brannvesenet frykter at brannene som nå er under, eller delvis under, kontroll kan blusse opp igjen. Samt at de som allerede herjer skal spre seg.

Frykter vind og høye temperaturer

– Vi jobber aktivt med fire branner og de er ikke under kontroll, sier redningsleder Robert Strid til VG tirsdag ettermiddag.

Han forteller at fritidshus har brent ned, men at det så langt ikke har gått tapt noen boliger.

– Situasjonen er anstrengt. Det er varmt og vinden skal skifte. Vi frykter at det spres, sier Strid.

Både Enskogan, Kärbøle, Engra, Husskölen og Finneby er evakuert, og det er ifølge Strid er det uvisst når de får vende hjem.

– Situasjonen er også vanskelig nasjonalt. Nå håper vi på regn. Det hadde vært skjønt, sier Strid.

Det ser det imidlertid ikke ut til at det blir med det første.

Det er de kommende dagene er det meldt svært varmt vær, økende vind og muligheter for torden. Værmeldingen bekymrer Johansson og familien.

– Det kjennes ikke bra. I hvert fall når vi ikke får være der å se, sier Johansson og legger til:

– Det kan jo blusse opp igjen. Det vet man jo ikke.

60 franskmenn på plass

I tillegg til styrker fra Norge, deltar blant annet Frankrike, Danmark, Polen og Italia i slukningsarbeidet.

Hjelpen er nå så stor at MSB (Det svenske direktoratet for samfunnssikkerhet jour.anm.) har gått ut og opplyst at det er vanskeligere å ta imot mer hjelp enn de så langt har gjort.

EUs brannsinnsats er det største noen gang, og mandag ankom ytterligere et fransk team på 60 brannmenn den lille svenske byen Färila for å settes inn i kampen mot flammene i Ljusdal kommune.

– Vi er stolte av å være her, sier oberstløytnant for de franske bakkestyrkene, Jean Paul Monet, til VG.

Teamet står nå parat og venter på en innføring fra innsatsleder og å få delegert oppgaver.

– Å beskytte og redde liv er det mest utfordrende ved en skogbrann. I tillegg er det viktig å værne om infrastrukturen og skogen. Det økonomisk er jo også et aspekt, sier Monet.

Ifølge Skogstyrelsen har skog for 900 millioner kroner alt gått tapt i brannen, skriver Aftonbladet.