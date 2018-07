26 DØDE HER: 26 forbrente kropper ble funnet i landsbyen Mati tirsdag morgen. Dette oversiktsbildet er tatt ved landsbyen, og viser rester av de husene som en gang sto her. Foto: SAVAS KARMANIOLAS / AFP

26 funnet døde sammen i gresk landsby: – De voksne klemte rundt de minste

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 24.07.18 19:59 Oppdatert: 24.07.18 20:29

ATHEN (VG) I en hvit villa på toppen av en skrent, rett ved havet i greske Mati, ble det gjort et grufullt funn tirsdag morgen. Her ble 26 personer funnet døde.

Tzioutzios Kostas (50), brannsjef for et distrikt i Nord- Hellas , var med på å finne de 26 omkomne . Han beskriver synet som grufullt, og er tydelig preget.

– De fleste lå og holdt rundt hverandre. De voksne klemte rundt de minste. Det var 12 barn. Det er vanskelig å gjette hvor gamle de var, kroppene var ugjenkjennelige. En far holdt tre barn i favnen sin, sier Kostas til VG.

50 rømte sammen – 26 funnet døde

VG besøker landsbyen Mati like øst for Athen, stedet som ble hardest rammet av flammeinfernoet mandag kveld og natt til tirsdag . Brannen er stanset og landsbyen er blitt evakuert.

Bakken ligger svartsotet tilbake, trærne henger slapt ned, ribbet for furunåler med svarte kongler. Det brente, kvalmende lukten river i nesen.

– Jeg har vært røykdykker i 27 år. Dette er den verste katastrofen jeg noensinne har sett. Jeg klarer ikke å kontrollere følelsene mine, sier brannsjef Kostas åpenhjertig.















1 av 6 GRUFULT FUNN: Tzioutzios Kosta var med på å finne de 26 omkomne. Han sier de voksne klemte de minste. Giorgos Moutafis / VG

De skal ha vært om lag 50 mennesker som rømte vekk sammen fra flammene som stadig vekk tok nye retninger på grunn av uforutsigbare og kraftige vindkast.

25 av dem skal ha banket på døren hos et par som bodde i villaen, og bedt om å få søke tilflukt der. Men flammene kom raskt og oksygenmangelen inne i det hvite huset kvalte dem.

Den andre halvparten skal ha klatret ned den bratte skrenten og lagt på svøm. De overlevde, får VG opplyst av brann- og politifolk på stedet.

Brannsjefen sier at de 26 omkomne skal ha blitt kvalt til døde, før flammene brente opp kroppene. Kostas sier at de trolig døde raskt.

– Mulig brannen ble påtent

Den erfarne brannsjefen tror identifiseringsarbeidet vil bli krevende.

– Det er nesten ingenting igjen av dem. Bare kull, noen beinrester og tenner. Men dette kan forhåpentligvis brukes til å finne DNA, sier han.



1 av 2 LØPER FOR LIVET: Lokale har trukket helt ned til vannkanten for å redde seg selv fra flammene som herjer i bakgrunnen. Argira Akti. FOTO: Kalogerikos Nikos

Midt i katastrofen melder greske medier om avvergingen av en enda større krise: 600 barn ble evakuert med buss fra en sommerleir ved landsbyen Mati av snarrådige brannfolk. Og 500 personer totalt skal ha blitt reddet etter å ha lagt ut på svøm.

Brannsjef Kostas tror dødstallet vil stige til over hundre personer. Fortsatt har flere titalls, opptil hundre mennesker status som savnet. Tirsdag formiddag, da flammene hadde lagt seg, gikk pårørende rundt med bilder av sine kjære i Mati, for å spørre om noen hadde sett dem.

– Hva tror du forårsaket brannen? spør VG.

– Vi vet ikke hva som var årsaken. Men at det startet fem branner samtidig på fem ulike steder rundt Athen, det er neppe en tilfeldighet. Vi kan ikke si noe for sikkert, men det er mulig at brannen ble påtent, svarer Kostas, mens kollegene nikker enig ved siden av.

Bare brannmenn, politi og pressefolk er igjen i Mati. Innbyggerne og feriegjestene her fikk knappe ti minutter på seg til å evakuere etter at flammene spredte seg lynraskt fra hovedveien noen kilometer unna og ned mot havet.

Langs veiene står nedbrente biler, bare karosseriet er igjen. Flere satt seg i bilene sine for å flykte unna, men i panikken oppsto det trafikkork og mange av de omkomne ble funnet døde i eller rett utenfor bilene sine, slukt av flammene.

– Ingen trodde den ville spre seg ned til havet

Før veiene ble delvis ryddet, sto biler tett i tett i veien, med forkullede kropper liggende mellom seg, dekket av hvite håndkleder.

Storbrannen i Hellas skal granskes, har myndighetene opplyst.

VG møter kjæresteparet Sovia Tusimova (22) og Miroslav Cecm (21) fra Slovakia, som er på ferie i Mati. De hadde leid seg inn hos en lokal vert via nettjenesten Airbnb, rett ved den hvite villaen som natt til tirsdag ble et åsted.

– Vi var først på stranden da vi så røyken, men ingen trodde den ville spre seg ned hit til havet. Etterpå dro vi på supermarkedet, og da vi kom tilbake, sto hele stedet i flammer. Alt var kaos. Men vi hadde hell i uhell, sier paret, som nå er på vei hjem etter fire dagers ferie.

