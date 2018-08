UTFORDRES: Sveriges statsminister Stefan Löfven går mot et historisk dårlig valg. Foto: Helge Mikalsen, VG

Måling: Socialdemokraterna går mot sitt dårligste valg noensinne

Med under tre uker igjen til valget i den Svenske riksdagen er det ingenting som tyder på et mirakel for statsminister Stefan Löfven, mener valgforsker.

Det ser ut til å gå mot et katastrofevalg for statsminister Lövfen, skriver Aftonbladets kommentator Lena Mellin om partibarometeret avisen presenterte mandag.

– Det viktigste denne målingen sier oss, er at det går mot et regjeringsskifte. Nå må de borgerlige finne en eller annen løsning med Sverigedemokraterna , sier professor Anders Todal Jenssen ved NTNU til VG.

Lövfens Socialdemokraterna ligger an til å miste over 6 prosentpoeng oppslutning sammenlignet med 2014-valget, mens Moderaterna går tilbake 2,4 prosentpoeng. Sverigedemokraterna går fram over 6 prosentpoeng.

Nye dimensjoner

Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Centern og Sverigedemokraterna går fram på målingen sammenlignet med valgresultatet i 2014. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna og Liberalerna går tilbake.

Todal Jenssen forklarer at det har oppstått nye dimensjoner i det svenske politiske landskapet. Tidligere sto valget mellom høyre- og venstresiden i politikken, nå har både miljøpartiet og innvandringskritiske Sverigedemokraterna nyansert det bildet.

– Moderaterna var i stand til å stjele en hel del velgere fra Socialdemokraterna da de la seg inn mot midten med tanke på velferdspolitikk og økonomi. Sverigedemokraterna kommer inn med en helt ny dagsorden og henter velgere fra både Socialdemokraterna og Moderaterna, mener professoren.

Vänsterpartiet får en oppslutning på 8,7 prosent i meningsmålingen, 3 prosentpoeng høyere enn valgresultatet i 2014. Det kan bli en utfordring for Socialdemokraterna, som valgte å isolere Vänsterpartiet under regjeringsdannelsen for fire år siden.

Bilbranner og tørkesommer

Ifølge en meningsmåling for Expressen tidligere i august, er innvandring og miljø sakene svenske velgere anser for viktigst i forkant av valget.

– Miljøpartiet ble etablert etter kjernekraftavtalen i 1980. De fremmet grønne saker på tvers av politiske motsetninger, og skapte liv og røre, men ikke så mye liv og røre som Sverigedemokraterna, forklarer Todal Jenssen.

Han trekker en parallell til Norge på 80-tallet.

– Da hadde vi en situasjon der de andre partiene forsøkte å legge lokk på innvandringsdebatten. Til slutt dukker det opp et parti som sprenger boblen, skaper debatt og får velgerstrømmene til å bevege seg.

En av utfordringene Sverige har stått overfor de siste årene, er bilbranner og hærverk. Forrige uke ble over 80 biler stukket i brann i Göteborg. Frykten det har skapt, har vært til Sverigedemokraternas fordel .

– Sverigedemokraterna har fått drahjelp av dem som syns det er grunn til å brenne biler. Bedre valgkampstøtte kan man nesten ikke tenke seg, sier professoren.

I undersøkelsen Inizio har gjort på oppdrag for Aftonbladet, fikk 2049 personer over 18 år spørsmålet: Hvilket parti hadde du stemt på dersom det var riksdagsvalg i dag?

Vänsterpartiet fikk 8,7 prosent, Socialdemokraterna fikk 24,6 prosent, Miljöpartiet fikk 5,3 prosent, Kristdemokraterna fikk 5,2 prosent, Centern fikk 8,5 prosent, Liberalerna 4,7 prosent, Moderaterna 20,9 prosent, Sverigedemokraterna 18,8 prosent.