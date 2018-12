MIRAKEL: Den kongolesiske jenta Benedicte overlevde den livsfarlige sykdommen ebola. Foto: Guy Hubbard, Unicef

En uke gammelt barn overlevde ebola: – Et mirakel

Det kongolesiske barnet Benedicte fikk eboladiagnose da hun var seks dager gammel. Mot alle odds overlevde hun.

En rekke utenlandske medier, deriblant BBC , har omtalt det som kalles et mirakel i Den demokratiske republikken Kongo. Et barn med navn Benedicte sin mor skal ha vært infisert av ebola-viruset, og dødd under fødselen på et behandlingssenter for viruset byen Beni i Kongo.

Barnet ble født 31. oktober, og fikk selv ebola-diagnosen seks dager senere. Nå forteller landets helsemyndigheter at hun er frisk.

Mirakelet

– Barnets far, Thomas, var veldig emosjonell. Hun er hans første barn, sier en talsperson for Kongos helsevesen til BBC.

– Jeg vil virkelig ikke miste henne. Hun er mitt håp, sier faren til The Washington Post.

Ifølge kanalen har 27 barn som ennå ikke har fylt et år blitt smittet av viruset etter det siste utbruddet . De skriver videre at 21 av disse har mistet livet.

Avisen The Washington Post , som siterer UNICEF, skriver at barn utgjør over en tredjedel av ebola-ofrene. Flere medier omtaler Benedicte som «det lille mirakelet»

Nytt utbrudd

Beni er den kongolesiske byen som er hardest rammet i det siste utbruddet, som startet i oktober. Landets helseminister, Oly Ilunga, har tidligere uttalt at utbruddet er et resultat av befolkningens motvilje mot tiltakene som må til for å få kontroll.

NTB skrev tidligere i år at frykt og uvitenhet om det dødelige viruset har skapt mistenksomhet mot helsearbeidere utenfra, og at myndighetene har måttet sette i verk tiltak for å beskytte helsearbeiderne etter en rekke tilfeller av overfall der folk er blitt skadet.

Mange av dem som har vært i kontakt med de smittede og døde, stikker av av frykt for helsearbeiderne og myndighetene.

Ebola ble for alvor kjent da en epidemi startet i Vest-Afrika i desember 2013. Det første bekreftede utbruddet fant riktignok sted i 1976.

Den dødelige syktdommen skyldes forskjellige virus, og fører til feber, smerter, oppkast og diaré. Ifølge NTB ligger dødeligheten på 40 til 90 prosent.